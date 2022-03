Exempleada de Luis Miguel asegura que no la dejaba verlo a la cara

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-De “horrible” tildó la experiencia de trabajar con Luis Miguel una de sus exempleadas.

Ana Villarín, influencer y comunicóloga enfocada al mundo del cine, estuvo ligada a la empresa Ocesa en el pasado, la cual organizó y en 2019 trabajó en algunos conciertos de Luis Miguel.

La joven decidió contar su experiencia en el podcast Creadores & Chill, asegurando que el cantante no permitía que los trabajadores lo quedaran viendo a la cara.

“Mi primer trabajo en conciertos fue Luis Miguel, imagínate. Empecé a trabajar con otra empresa que está ligada a Ocesa, que es empresa de conciertos...Como para prueba me dijeron ahorita estamos con Luis Miguel en su residencia que hizo en el Auditorio Nacional”, contó.

LEA: ¿De qué trata?: Luis Miguel publica video que mantiene expectantes a sus fans

Según cuenta la famosa tiktoker, las exigencias del cantante eran tan demandantes, que posiblemente no habría podido con tanta presión de haber tomado el puesto años atrás.

“Porque Luis Miguel, la verdad, yo creo que todo mundo lo sabe y más si vieron la serie no es un artista fácil. Es mucha responsabilidad ese trabajo, más chiquita no hubiera aguantado, la neta”, añadió.

La joven aseguró que no podía ahondar en más debido a que firmó un acuerdo de confidencialidad, pero sí contó que Luis Miguel siempre llegaba tarde.

“Les puedo dar como, a grandes rasgos, pero detalles no, o sea, hasta tienes que firmar tu acuerdo de confidencialidad. Casi ningún artista te hace firmar eso, así que desde ahí red flag, pero te digo era mi primer trabajo, yo no sabía que no era lo normal, pero ya que empecé a ir con más artistas, más famosos aparte, capaz no en México, pero en el mundo, no te piden lo mismo y dices ‘mmm, qué extraño’“, destacó.

ADEMÁS: ¿A cuánto asciende la fortuna de Luis Miguel, el Sol de México?

“Algo que se me hizo... que yo nunca entendí, es que cuando llegaba Luis Miguel, que aparte llegaba tardísimo, por eso siempre empezaban tarde los conciertos, nadie podía estar viéndolo”, contó. “Porque no le gustaba, entonces todos nos teníamos que voltear hacia la pared”.

“De verdad yo no entendía, era horrible, como de ‘ya va a llegar, todos voltéense a la pared para que no lo vean’ y yo te juro ‘no nos importan sus...’ y más ya es como el tercer día, o sea ya se pasó toda la emoción que podrías tener y paras el trabajo de todo el mundo, terrible”, siguió.

+Luis Miguel revuelve las redes tras aparecer más delgado y con look más jovial