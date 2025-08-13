Rey Grupero asegura que Lupillo Rivera jamás tuvo un romance con Belinda

El comediante y creador de contenido Luis Alberto Ordaz Balderas, más conocido como Rey Grupero, asegura que el cantante Lupillo Rivera mintió sobre haber tenido una relación con Belinda, causando revuelo en redes sociales. ¿Qué dijo? Aquí todos los detalles.
Fue a través del pódcast "Somos batos" que Rey Grupero compartió detalles sobre Lupillo Rivera. "Lo que yo tengo aquí es que nunca hubo nada (Lupillo con Belinda). Nunca hubo nada", afirmó categóricamente el "influencer" mexicano.
Rey afirmó que tiene información de personas cercanas a Belinda, quienes aseguran que Lupillo solo se ilusionó con la bella cantante.
Según su versión, Lupillo llegó a mostrarle a Belinda un tatuaje y le confesó sus ganas de estar con ella, pero ella solo lo consideró una amistad.
"Él (Lupillo) se tatuó en vano, se lo prometo. No hubo nada, solo fue una ilusión que él se hizo", agregó Rey Grupero.
Rey Grupero también se refirió a la postura de Belinda, señalando que la cantante no ha hablado del tema porque "está en otro pedo" y es una mujer feliz.
Los integrantes del pódcast preguntaron por qué Belinda no ha desmentido o aclarado la situación, a lo que Rey Grupero respondió: "Porque a Belinda le vale ese pobre pend***, es un pobre pend***", agregó Grupero.
El también creador de contenido, que saltó a la fama en redes sociales con videos de bromas, aseguró que Lupillo solo quiere hacer creer que tuvo algo con Belinda, pero no fue así.
"Es muy fácil ponerse un sombrero y decir: yo me eché a Belinda, pero no se echó a Belinda", sentenció Rey Grupero, dejando en claro su postura sobre el tema.
Por ahora, ni Lupillo Rivera ni Belinda han emitido declaraciones oficiales sobre estas afirmaciones, por lo que el tema sigue siendo objeto de especulación.
Algunos usuarios de redes sociales concuerdan con las declaraciones de Rey Grupero, mientras que otros creen que Lupillo y Belinda sí tuvieron un romance. "Un amigo mío trabajó en La Voz y cuenta que el pelón (Lupillo) le insistió demasiado hasta que le aceptó la cena, pero que Belinda muchas veces le pidió a Montaner y a Yahir que la acompañaran a la camioneta porque el tipo la perseguía".
"Claro que hubo: trabajé en un hotel que frecuentaba mucho Belinda. Los vi literal subir a la habitación y a ella bajar cambiada. Ella iba después con otros vatos (muchachos), pero no están listos para esta conversación", comentó otra usuaria de redes respecto al tema. Por ahora, ni Lupillo Rivera ni Belinda han emitido declaraciones sobre estas recientes afirmaciones de Rey Grupero.