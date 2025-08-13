Rey Grupero asegura que Lupillo Rivera jamás tuvo un romance con Belinda

Algunos usuarios de redes sociales concuerdan con las declaraciones de Rey Grupero, mientras que otros creen que Lupillo y Belinda sí tuvieron un romance. "Un amigo mío trabajó en La Voz y cuenta que el pelón (Lupillo) le insistió demasiado hasta que le aceptó la cena, pero que Belinda muchas veces le pidió a Montaner y a Yahir que la acompañaran a la camioneta porque el tipo la perseguía".