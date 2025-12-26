¡De Sinaloa a Springfield! Los Simpson confirman colaboración con Los Tigres del Norte

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una de las series animadas más longevas de la televisión estadounidense, Los Simpson, anunció una colaboración con la agrupación sinaloense Los Tigres del Norte, quienes llevarán su música a Springfield a través de un corrido inédito. El tema, denominado “El corrido de Pedro y Homero”, se estrenará este domingo en Fox, captando desde su anuncio la atención del público a nivel global. La noticia se difundió mediante la cuenta oficial de Los Simpson en X, acompañada de dos ilustraciones que muestran al grupo al estilo característico de la serie.

Un buen momento para Los Tigres del Norte

Este estreno coincide con el lanzamiento del documental "Los Tigres del Mundo: El norte más allá de la frontera", que recorre la trayectoria de la banda desde Rosa Morada, Sinaloa, hasta su consolidación internacional. La producción, disponible en YouTube, destaca los valores que la agrupación ha abordado en su música: migración, identidad, amor, injusticia y esperanza.

La sinopsis oficial recalca que el filme es “una celebración del compromiso que Los Tigres del Norte han tenido con su comunidad”, subrayando la importancia cultural y social de sus corridos.

Sobre la agrupación