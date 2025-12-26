  1. Inicio
¡De Sinaloa a Springfield! Los Simpson confirman colaboración con Los Tigres del Norte

Los Tigres del Norte interpretarán un corrido original en Springfield, llevando la música regional mexicana a la icónica serie animada de Fox

El episodio especial de la temporada 37 de la serie se estrenará este domingo a las 10:00 p.m., hora de Honduras.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una de las series animadas más longevas de la televisión estadounidense, Los Simpson, anunció una colaboración con la agrupación sinaloense Los Tigres del Norte, quienes llevarán su música a Springfield a través de un corrido inédito.

El tema, denominado “El corrido de Pedro y Homero”, se estrenará este domingo en Fox, captando desde su anuncio la atención del público a nivel global.

La noticia se difundió mediante la cuenta oficial de Los Simpson en X, acompañada de dos ilustraciones que muestran al grupo al estilo característico de la serie.

Un buen momento para Los Tigres del Norte

Este estreno coincide con el lanzamiento del documental "Los Tigres del Mundo: El norte más allá de la frontera", que recorre la trayectoria de la banda desde Rosa Morada, Sinaloa, hasta su consolidación internacional.

La producción, disponible en YouTube, destaca los valores que la agrupación ha abordado en su música: migración, identidad, amor, injusticia y esperanza.

La sinopsis oficial recalca que el filme es “una celebración del compromiso que Los Tigres del Norte han tenido con su comunidad”, subrayando la importancia cultural y social de sus corridos.

Sobre la agrupación

Los Tigres del Norte se formaron a finales de los años 60 en Rosa Morada, Mocorito, en el estado de Sinaloa, México, por los hermanos Hernández y un primo.

Su traslado a San José, California, marcó el inicio de una carrera que ha abarcado más de cinco décadas, con una discografía extensa y una influencia que trasciende fronteras culturales.

La agrupación alcanzó notoriedad internacional tras el lanzamiento en 1974 de “Contrabando y traición”, un corrido que rápidamente se convirtió en un clásico omnipresente tanto en México como en Estados Unidos.

A lo largo de su trayectoria, Los Tigres han registrado más de 500 canciones y vendido decenas de millones de discos, con ventas superiores a 35 millones.

Su obra ha sido reconocida con múltiples galardones, incluidos varios premios Grammy y Latin Grammy, y un lugar en el Paseo de la Fama de Hollywood, distinciones que refrendan su relevancia dentro de la música regional mexicana y en la industria global.

El repertorio de la banda ha cristalizado historias de amor, migración, injusticia y vida laboral, resonando con amplios sectores de la diáspora latina y posicionándolos como referentes del género norteño.

Paralelamente, su compromiso social ha quedado patente en su apoyo a reformas migratorias y en la fundación de iniciativas destinadas a preservar las tradiciones folclóricas mexicanas, consolidando así un papel que va más allá de la música.

