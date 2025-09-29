Disney anuncia secuela de la película de "Los Simpsons" para verano de 2027

Los Ángeles, Estados Unidos.- Disney confirmó este lunes que la familia Simpson regresará al cine con una secuela programada para el 23 de julio de 2027. La plataforma oficial de contenidos compartió la noticia a través de sus redes sociales: "Actualmente, "Los Simpsons" finalmente vendrá a los cines con una nueva película". El anuncio marca el regreso de los personajes animados 20 años después de la primera entrega cinematográfica, que consolidó a los Simpson como un ícono cultural.

La película original se estrenó en 2007 y logró un éxito comercial notable, recaudando 536 millones de dólares a nivel mundial.

Creada por Matt Groening, la serie debutó en televisión en 1989 y ha mantenido una popularidad constante, convirtiéndose en la producción animada más longeva de la historia televisiva. Ambientada en Springfield, retrata la vida cotidiana de Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie, combinando comedia con crítica social.

Actualmente, "Los Simpsons" se prepara para su 40ª temporada, prevista para emitirse entre 2028 y 2029 en Disney+, consolidando su permanencia como referente del entretenimiento animado.

Sobre el primer film...