Disney anuncia secuela de la película de "Los Simpsons" para verano de 2027

Los Ángeles, Estados Unidos.- Disney confirmó este lunes que la familia Simpson regresará al cine con una secuela programada para el 23 de julio de 2027.
La plataforma oficial de contenidos compartió la noticia a través de sus redes sociales: "Actualmente, "Los Simpsons" finalmente vendrá a los cines con una nueva película".
El anuncio marca el regreso de los personajes animados 20 años después de la primera entrega cinematográfica, que consolidó a los Simpson como un ícono cultural.
La película original se estrenó en 2007 y logró un éxito comercial notable, recaudando 536 millones de dólares a nivel mundial.
Creada por Matt Groening, la serie debutó en televisión en 1989 y ha mantenido una popularidad constante, convirtiéndose en la producción animada más longeva de la historia televisiva.
Ambientada en Springfield, retrata la vida cotidiana de Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie, combinando comedia con crítica social.
Actualmente, "Los Simpsons" se prepara para su 40ª temporada, prevista para emitirse entre 2028 y 2029 en Disney+, consolidando su permanencia como referente del entretenimiento animado.
Sobre el primer film...
En la primera película, Homer Simpson provoca un desastre ambiental en Springfield al verter residuos tóxicos en el lago de la ciudad.
Esta acción desata una crisis que amenaza con destruir el pueblo, mientras las autoridades deciden aislarlo del resto del país.
A lo largo de la película, Homer y su familia deben enfrentarse a dilemas morales y desafíos personales para salvar Springfield.
Entre persecuciones, momentos cómicos y reflexiones sobre la responsabilidad individual, la historia refuerza los lazos familiares y mantiene el humor irreverente que consolidó a la serie como un referente cultural.