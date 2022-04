¿Qué se sabe de Gussy Lau, el novio de Ángela Aguilar?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Ángela Aguilar está en el ojo del huracán por la filtración de unas fotos que la muestran besándose con su novio Gussy Lau.

El mayor impacto ocurrió porque el joven es 15 años mayor que ella.

Y como ahora todos se preguntan quién es el misterioso galán, aquí te contamos. Se trata de Gussy Lau, un compositor de 33 años que nació en Mocorito, Sinaloa, un 6 de junio. Su verdadero nombre es Luis Abraham Buelna Vea.

Christian Nodal, Cuitla Vega, Calibre 50, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, Grupo Firme y La Arrolladora Banda El Limón son algunos de los artistas para quienes ha compuesto, pero en su repertorio también se encuentra la familia Aguilar.

Actualmente el perfil de Instagram del novio de Ángela Aguilar es privado, sin embargo, es posible notar que tiene más de 60 mil seguidores en esta red social.

A raíz de la filtración de las imágenes, Gussy dio la cara y confirmó el romance. “Algo muy sencillo que se está saliendo de contexto, la verdad. Está circulando una foto de Ángela y mía. Ok, andamos juntos y para no hacerte el cuento muy largo tenemos saliendo desde mitad de febrero, pues un par de semanas, entonces eso no era problema, todo se estaba manejando privado”, declaró.