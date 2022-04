Ángela Aguilar reacciona a fotos que la involucran con Gussy Lau: Me siento vulnerable

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Triste, violada y muy vulnerable dijo sentirse Ángela Aguilar al referirse a la filtración de las fotografías que confirmaron su romance con el compositor Gussy Lau.

La joven cantante, hija de Pepe Aguilar, publicó un video en su perfil de Instagram para explicar lo que está pasando en su vida amorosa.

VEA: FOTOS: ¿Cuánto cuestan y quién hace los espectaculares vestidos de Ángela Aguilar?

“Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma... Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran... Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, denunció.

Ángela asegura que esto que ha pasado “me ha afectado económicamente y en lo amoroso, ni se diga, ¿Qué cara le puedo dar a mi familia?... Aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición, en esta posición, y eso fue incorrecto de mi parte; y eso fue mi error”.

ADEMÁS: Ángela Aguilar revela quiénes eran sus amores platónicos

“Hay muchas mujeres que casi casi se les acaba la vida con una imagen, una imagen que fue publicada sin su consentimiento. Yo apoyo a esas mujeres y siempre las he apoyado, pero hoy por primera vez viví lo que es, es estos días he vivido de lo que es”, destacó la joven.

“Yo creo que ya me merezco esa opción. Me merezco una opción de decidir si voy a sacar y voy a salir en una relación o no lo voy a hacer, o si voy a sacar una foto o no la voy a sacar. No sé lo que voy a hacer, pero sí sé que voy a regresar al origen”, expresó.