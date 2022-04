El trastorno mental de Chris Rock que explica su reacción ante golpe de Will Smith

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-La bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock por burlarse de su esposa durante la entrega de los Premios Oscar 2022 sigue dando de qué hablar, en esta ocasión se trata de la tan hablada reacción del comediante.

Y es que Rock siguió como si nada hubiera pasado entre ellos, por esta reacción todos pensaron que era una broma, pero según los medios estadounidenses tiene una respuesta lógica.

El propio comediante confesó en 2020 que padecía de un trastorno mental que le impide comprender la comunicación no verbal, haciendo que acciones como la de Will no sea captadas por su cerebro como una persona “normal”.

Rock confesó esto a The Hollywood Reporter, donde detalló que el trastorno del aprendizaje no verbal le ha supuesto muchas dificultades sus años de carrera, pues no sabe interpretar correctamente los signos o los gestos no verbales, pasando de un extremo a otro.

“Por cierto, todas estas cosas son geniales para escribir chistes, pero no son geniales para las relaciones personales. Siempre lo he asociado a ser famoso. Cada vez que alguien me respondía de una forma negativa, pensaba ‘da igual, están respondiendo así a algo que tiene que ver con quién creen que soy’. Ahora me doy cuenta de que era yo”, dijo.

Otros medios aseguran que otro trastorno que podría estar afectando a Rock, y que él aún no se da cuenta, es el Asperger pues se trata de una discapacidad que dificulta mucho la comunicación en las relaciones sociales y personales, llevando a las personas afectadas a un estado de confusión frecuente.

