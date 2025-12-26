Muere Perry Bamonte, exintegrante de The Cure

Londres, Inglaterra.- El rock británico recibió la noticia del fallecimiento de Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure, a los 65 años. Su muerte se produjo en su hogar durante la Navidad, según confirmó la banda hoy a través de un comunicado. The Cure publicó un mensaje en su sitio oficial expresando pesar por la pérdida de uno de sus miembros más cercanos y relevantes en la trayectoria del grupo. “Es con enorme tristeza que confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte, quien falleció tras una corta enfermedad en su hogar durante la Navidad”, declaró la agrupación.

El comunicado destacó la influencia de Bamonte en la música de la banda y su carácter: "Teddy fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure. Era intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo". La banda extendió sus condolencias a la familia del músico y subrayó que su ausencia se sentirá profundamente dentro y fuera del grupo, dejando un legado artístico que perdurará en la historia del rock.

Sobre la agrupación...

The Cure es una banda de rock inglés que se formó en 1978 en Crawley, West Sussex, y es reconocida por su sonido innovador que fusiona post‑punk con elementos melancólicos y new wave. La agrupación ha experimentado múltiples cambios en su alineación a lo largo de casi cinco décadas, aunque Robert Smith ha sido el único miembro constante desde sus inicios. Su estilo ha evolucionado desde una primera etapa más cruda hasta atmósferas más densas y emocionalmente complejas en álbumes como Seventeen Seconds (1980) y Pornography (1982).