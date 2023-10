Matthew Perry habló sobre cómo esperaba ser recordado

Al hablar con Tom Power en el podcast “Q with Tom Power”, Perry expresó su deseo de ser recordado como alguien que vivió una vida plena, amó intensamente y fue un buscador incansable. Destacó su anhelo fundamental de haber ayudado a la gente, considerándolo lo más importante para su legado.

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- En una entrevista realizada un año antes de su trágica partida, mientras promocionaba sus memorias “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, Matthew Perry compartió sus reflexiones sobre cómo esperaba ser recordado por sus logros y su impacto en la vida de los demás.

“Es injusto. Realmente lo es. A mí me tocó luchar contra esta enfermedad mientras que los otros cinco no. Ellos tuvieron todo lo que yo tuve. Pero yo tuve que batallar contra esto. Y sigo luchando contra esto”, expresó Perry. “Sin embargo, para cerrar esto en una nota positiva, hay personas dispuestas a ayudar. Busca esa ayuda. No desaparece. Nunca desaparece”.

Matthew Perry, reconocido por su papel como Chandler Bing en la exitosa comedia de NBC, fue encontrado sin vida en un jacuzzi en su hogar de Los Ángeles, según fuentes policiales citadas por Los Angeles Times.