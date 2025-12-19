Actor de "Como dice el dicho", Horacio Beamonte, confiesa grave diagnóstico de salud

El actor mexicano Horacio Beamonte, conocido por su participación en telenovelas "Como dice el dicho", "Por amar sin ley" y "La rosa de Guadalupe", reveló que ha sido desahuciado por los médicos debido a un diagnóstico grave de salud.
Beamonte fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda con cromosoma Filadelfia, un tipo agresivo de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea, condición que ha deteriorado su salud en los últimos meses.
Los médicos le informaron que, si no se sometía a tratamientos como la quimioterapia, su expectativa de vida sería de aproximadamente cuatro a ocho meses, según reportó en una entrevista.
Beamonte rechazó seguir con tratamientos médicos convencionales, incluyendo quimioterapias y otros medicamentos, debido a los fuertes efectos secundarios que experimentó y a sus convicciones personales.
Frente al abandono de la medicina tradicional, el actor explicó que ha decidido apoyarse únicamente en su fe y esperanza en Dios, afirmando que solo Él sabe cuánto tiempo vivirá.
El intérprete recordó que cuando salió del hospital le advirtieron sobre los meses de vida sin tratamiento, y aunque ya está en ese periodo, continúa con vida y confía en que puede superarlo más allá de las expectativas médicas.
Beamonte ha aprovechado su tiempo para disfrutar de la vida junto a su madre y amigos, conscientes de que cada día es valioso y que no se puede dar la vida por garantizada.
El actor, de 48 años, cuenta con una larga trayectoria en la industria del entretenimiento, con más de tres décadas de actuación en telenovelas, series y unitarios populares.
En medio de este panorama, el actor ha enviado un mensaje de reflexión al público, invitando a disfrutar la vida al máximo y a valorar cada momento, recordando que “nadie tiene la vida comprada”.