Actor de "Como dice el dicho", Horacio Beamonte, confiesa grave diagnóstico de salud

Horacio Beamonte, conocido por su participación en Como dice el dicho, La rosa de Guadalupe y otras telenovelas, reveló que fue desahuciado por los médicos tras enfrentar un delicado diagnóstico de salud. Aquí los detalles

  • Actualizado: 19 de diciembre de 2025 a las 15:00
1 de 10

El actor mexicano Horacio Beamonte, conocido por su participación en telenovelas "Como dice el dicho", "Por amar sin ley" y "La rosa de Guadalupe", reveló que ha sido desahuciado por los médicos debido a un diagnóstico grave de salud.

Fotos: Cortesía Instagram @horaciobeamonte
2 de 10

Beamonte fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda con cromosoma Filadelfia, un tipo agresivo de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea, condición que ha deteriorado su salud en los últimos meses.

Foto: Cortesía Instagram @horaciobeamonte
3 de 10

Los médicos le informaron que, si no se sometía a tratamientos como la quimioterapia, su expectativa de vida sería de aproximadamente cuatro a ocho meses, según reportó en una entrevista.

Foto: Cortesía Instagram @horaciobeamonte
4 de 10

Beamonte rechazó seguir con tratamientos médicos convencionales, incluyendo quimioterapias y otros medicamentos, debido a los fuertes efectos secundarios que experimentó y a sus convicciones personales.

Foto: Cortesía Instagram @horaciobeamonte
5 de 10

Frente al abandono de la medicina tradicional, el actor explicó que ha decidido apoyarse únicamente en su fe y esperanza en Dios, afirmando que solo Él sabe cuánto tiempo vivirá.

Foto: Cortesía Instagram @horaciobeamonte
6 de 10

El intérprete recordó que cuando salió del hospital le advirtieron sobre los meses de vida sin tratamiento, y aunque ya está en ese periodo, continúa con vida y confía en que puede superarlo más allá de las expectativas médicas.

Foto: Cortesía Instagram @horaciobeamonte
7 de 10

Beamonte ha aprovechado su tiempo para disfrutar de la vida junto a su madre y amigos, conscientes de que cada día es valioso y que no se puede dar la vida por garantizada.

Foto: Cortesía Instagram @horaciobeamonte
8 de 10

El actor, de 48 años, cuenta con una larga trayectoria en la industria del entretenimiento, con más de tres décadas de actuación en telenovelas, series y unitarios populares.

Foto: Cortesía Instagram @horaciobeamonte
9 de 10
10 de 10

En medio de este panorama, el actor ha enviado un mensaje de reflexión al público, invitando a disfrutar la vida al máximo y a valorar cada momento, recordando que “nadie tiene la vida comprada”.

 Foto: Cortesía Instagram @horaciobeamonte
