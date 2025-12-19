Ed Sheeran: Así luce el cantante tras una sorpresiva transformación física

El cantante británico Ed Sheeran dejó atrás los excesos y se reinventó luego del nacimiento de su hija. "Hace años era un fumador empedernido", dijo a la revista Men’s Health en una entrevista.
El cantante como está ahora y cómo lucía antes. “Quería sentirme sobrehumano en el escenario”, resumió en su perfil de Instagram, donde comparte imágenes de su nuevo yo.
Ed Sheeran, conocido por su talento y por sus éxitos en las listas de ventas, afirma que su cambio no solo se evidencia en su apariencia, sino en la manera en que aborda la vida, la paternidad y su carrera.
Desde trasnochar y malos hábitos hasta un cambio de estilo de vida orientado al equilibrio, el fitness y la paternidad, Ed se sinceró con Men’s Health sobre su camino hacia un cuerpo y una mente más sanos.
Así lucía el cantautor hace algunos meses, cuando su rutina, dominada por excesos, incluía jornadas tras los escenarios donde había consumo de alcohol e interminables noches de fiesta.
En la entrevista, quizá la más honesta que ha dado, dijo que al ver una imagen suya tras varios conciertos seguidos en Wembley, se vio mayor y agotado: "Parecía que tenía 40 entonces y ahora parezco de 24”.
El cambio inició con su tradicional “Dry January”, un mes sin consumo de alcohol e integró ejercicio físico en su rutina, enfocándose en actividades como Pilates Reformer, entrenamiento con pesas y running.
El gran detonante de su transformación fue el nacimiento de su hija Lyra, un punto de inflexión que le hizo cuestionar sus hábitos y estilo de vida. "Quería ser un padre responsable y sentirme y verme mejor”
Ed Sheeran de 34 años perdió 14 kilos en cinco años y alcanzó una forma física que nunca imaginó posible. La disciplina deportiva y la sobriedad le permitieron reencontrarse con la energía para afrontar la vida.
El cantante Stormzy, conocido por su rutina intensa de entrenamiento antes de los conciertos, fue su inspiración para lograr su objetivo de bajar de peso y adquirir hábitos saludables.
El impacto de su cambio repercutió directamente en su entorno familiar. Inspiró a sus padres, quienes sobrepasados los 60 años inicialmente veían el ejercicio con recelo, a sumarse a su rutina de entrenamiento.
El cantautor británico Ed Sheeran, que inició en la música a los 16 años, ha ganado varios premios Grammy y sus canciones han estado en la lista de Billboard y de las más descargadas de las plataformas de sstreaming.