Phil Vinall, productor británico y figura determinante en la consolidación del sonido del rock alternativo en México y Reino Unido, falleció este lunes a los 66 años
La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de Panoram Studios, el estudio que fundó en la capital mexicana, así como por la banda Zoé, con quien mantuvo una colaboración de más de dos décadas.
León Larregui, vocalista de Zoé, compartió un mensaje de despedida en sus redes sociales donde escribió: "Goodbye Guru Sensei!!! Hasta la próxima ronda..." lasestrellas.
El comunicado de Panoram Studios destacó la forma única en que Vinall comprendía la música y subrayó el legado que deja en la industria.
Las causas del fallecimiento no han sido reveladas por ninguna de las fuentes oficiales que confirmaron su muerte. Tampoco se han reportado problemas de salud recientes que pudieran estar relacionados con su deceso.
Nacido en 1959 en Londres, Vinall comenzó su trayectoria en la década de 1980 trabajando como ingeniero en estudios como Eden, Master Rock, Mayfair y Townhouse laverdadnoticias, colaborando con artistas como The Jam, XTC, Japan, Thin Lizzy, Black Sabbath y Robert Wyatt. Sin embargo, fue en los años 90 cuando su nombre se consolidó en la escena del brit-pop y el rock alternativo británico.
Durante esa década, Vinall trabajó como productor e ingeniero con bandas como Pulp, Placebo y Radiohead eldiariodesonora, participando en proyectos que definieron el sonido de una generación. Su trabajo en "Without You I'm Nothing", segundo álbum de Placebo, es considerado una de sus contribuciones más destacadas al rock alternativo británico.
A inicios de los años 2000, Vinall estableció una conexión con México que transformaría tanto su carrera como la escena del rock en español. Su llegada a Latinoamérica se produjo cuando su mánager le envió un disco de Zoé, banda mexicana con la que posteriormente establecería una alianza creativa prolongada.
La colaboración entre Vinall y Zoé se materializó en producciones como "Rocanlover" (2003), álbum que incluye canciones como "Love", "Veneno" y "Soñé" magzter. El productor también participó en la preproducción de "Memo Rex Commander" y en la producción de "Reptilectric", además de trabajar en "Programatón" (2012).
Su labor con la banda lo llevó a ser considerado el "sexto integrante" de Zoé, participando en proyectos como el MTV Unplugged/Música de Fondo (2011) eldiariodesonora. En ese registro acústico, Vinall no solo produjo sino que también participó como músico invitado tocando arpa de boca y pandero.