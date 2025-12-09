Nacido en 1959 en Londres, Vinall comenzó su trayectoria en la década de 1980 trabajando como ingeniero en estudios como Eden, Master Rock, Mayfair y Townhouse laverdadnoticias, colaborando con artistas como The Jam, XTC, Japan, Thin Lizzy, Black Sabbath y Robert Wyatt. Sin embargo, fue en los años 90 cuando su nombre se consolidó en la escena del brit-pop y el rock alternativo británico.