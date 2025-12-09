Nueve aplicaciones de uso para el amigo secreto o cuchumbo: lista de las mejores

Se acerca la Navidad y con ello el divertido y tradicional juego del Amigo Secreto. Como sabemos que la vida a veces puede ser caótica y quedar con tus amigos para sacar los papelitos no es tan fácil, aquí te compartimos 10 aplicaciones que te ayudarán a agilizar el sorteo.
Lo mejor de utilizar estas aplicaciones es que, en la mayoría, puede elegir tu lista de regalos y ayudarle a tu amigo secreto con ideas para tu regalo. Además, solo necesitarás tu correo para participar.
Drawnames: Súper fácil de usar: sin necesidad de registro, sin anuncios, puedes hacer el sorteo rápido, crear lista de deseos, y compartir los resultados vía WhatsApp, email o mensaje. Perfecta si buscas algo simple y funcional.
Gift2Gift: Muy buena opción para oficinas o grupos grandes: permite crear un sorteo en minutos, con wishlist donde cada uno añade ideas de regalos; todo online.
Elfster: Considerada la más completa: permite crear grupos ilimitados, definir presupuestos, hacer listas de deseos, incluso comprar directamente desde la app. Compatible con cualquier ocasión, no solo Navidad.
Sneaky Santa: Pensada para quienes quieren mantener el anonimato total y un uso muy sencillo — ideal si no quieres complicarte con configuraciones.
Gifster: Más que amigo secreto: funciona como un sistema de listas de deseos para regalos en cualquier ocasión; útil si hacen intercambios frecuentes con amigos o familia.
Amigo Invisible 22: Popular en iOS para quienes buscan algo rápido y sencillo: permite crear grupos, definir condiciones, y enviar las asignaciones por mensajería.
Regalos-Mi amigo invisible: Alternativa simple para iPhone, ideal si quieres organizar algo informal sin muchas opciones extras.
Dedoman: Es flexible: sirve para “amigo invisible”, amigo secreto, o incluso sorteos distintos — con lista de deseos y posibilidad de compartir en redes sociales.
Bloo Amigo-Secreto: Interfaz amigable y permite agregar varias opciones de regalo por persona, con invitaciones vía redes sociales. Bueno para grupos de amigos o familia medianos.
Santa's Secret Keeper: Una opción práctica para grupos grandes o familiares, permite manejar presupuestos, configurar reglas, y organizar sorteos de forma sencilla.