Hija de Lolita Cortés atraviesa crisis matrimonial a menos de un año de casada

El matrimonio entre los actores Dariana Romo, hija de Lolita Cortés, y Jorge Trejo atraviesa una crisis a menos de un año de haberse casado, según reveló TVNotas a través de declaraciones de una fuente cercana a ambos.
La pareja, que contrajo nupcias en noviembre de 2024 en Cuernavaca, México, enfrenta dificultades que los habrían llevado a considerar una separación temporal.
Han intentado ser muy discretos, pero llevan varios meses atravesando una crisis matrimonial, lo cual los tiene muy tristes a ambos", declaró al medio una persona allegada a la pareja. La fuente atribuyó las tensiones a diferencias de carácter entre los actores. "Jorge es muy tranquilo, hasta cierto punto introvertido, mientras que Dariana es más extrovertida y un poco explosiva", explicó.
Según el testimonio recogido por TVNotas, las discrepancias que la pareja consideraba normales durante el noviazgo se intensificaron tras el matrimonio.
"Durante el noviazgo llegaron a tener ciertas diferencias, que consideraban normales, pero lamentablemente, al casarse, estas se hicieron más difíciles de conciliar", señaló la fuente.
El informante indicó que Trejo habría decidido abandonar el domicilio conyugal, aunque no confirmó si la decisión se concretó. "Hasta donde nos contó Jorge, él ya había decidido abandonar el lugar donde vivían, pero no sabemos si ya se concretó, porque Dari en un principio se opuso, ya que sentía que si él se iba de la casa la posible separación ya se tornaba más seria", detalló.
La pareja se conoció en 2021 durante las grabaciones de la telenovela "S.O.S. Me estoy enamorando", donde interpretaron a los personajes de Romi y Nico. En agosto de 2022 anunciaron su compromiso, cuando ya esperaban a su primer hijo en común. Dariana tiene además un hijo de una relación anterior.
El enlace matrimonial se celebró el 20 de noviembre de 2024 en un jardín de Cuernavaca, con la presencia de figuras del medio artístico como Romina Marcos, Nuria Gil y Erika Alcalá.
La reciente participación de Lolita Cortés en el reality "La granja VIP" habría añadido tensión a la situación familiar, según la información proporcionada a TVNotas.
Que Lola estuviera en el reality le generó ingresos económicos, que es de lo que ha padecido en los últimos años, pero también mantuvo a su hija con gran incertidumbre, por los ataques de pánico y ansiedad que presentaba. Eso la tenía muy tensa", indicó la fuente. "Jorge siempre ha apoyado incondicionalmente a Dari, pero en esta ocasión a ella la situación la rebasó un poco", agregó.