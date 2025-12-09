  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Hija de Lolita Cortés atraviesa crisis matrimonial a menos de un año de casada

Fuentes cercanas a la pareja revelan diferencias de carácter que habrían distanciado a los actores tras su enlace en México

  • 09 de diciembre de 2025 a las 14:01
Hija de Lolita Cortés atraviesa crisis matrimonial a menos de un año de casada
1 de 10

El matrimonio entre los actores Dariana Romo, hija de Lolita Cortés, y Jorge Trejo atraviesa una crisis a menos de un año de haberse casado, según reveló TVNotas a través de declaraciones de una fuente cercana a ambos.

Foto: Instagram
Hija de Lolita Cortés atraviesa crisis matrimonial a menos de un año de casada
2 de 10

La pareja, que contrajo nupcias en noviembre de 2024 en Cuernavaca, México, enfrenta dificultades que los habrían llevado a considerar una separación temporal.

 Foto: Instagram
Hija de Lolita Cortés atraviesa crisis matrimonial a menos de un año de casada
3 de 10

Han intentado ser muy discretos, pero llevan varios meses atravesando una crisis matrimonial, lo cual los tiene muy tristes a ambos", declaró al medio una persona allegada a la pareja. La fuente atribuyó las tensiones a diferencias de carácter entre los actores. "Jorge es muy tranquilo, hasta cierto punto introvertido, mientras que Dariana es más extrovertida y un poco explosiva", explicó.

 Foto: Instagram
Hija de Lolita Cortés atraviesa crisis matrimonial a menos de un año de casada
4 de 10

Según el testimonio recogido por TVNotas, las discrepancias que la pareja consideraba normales durante el noviazgo se intensificaron tras el matrimonio.

 Foto: Instagram
Hija de Lolita Cortés atraviesa crisis matrimonial a menos de un año de casada
5 de 10

"Durante el noviazgo llegaron a tener ciertas diferencias, que consideraban normales, pero lamentablemente, al casarse, estas se hicieron más difíciles de conciliar", señaló la fuente.

 Foto: Instagram
Hija de Lolita Cortés atraviesa crisis matrimonial a menos de un año de casada
6 de 10

El informante indicó que Trejo habría decidido abandonar el domicilio conyugal, aunque no confirmó si la decisión se concretó. "Hasta donde nos contó Jorge, él ya había decidido abandonar el lugar donde vivían, pero no sabemos si ya se concretó, porque Dari en un principio se opuso, ya que sentía que si él se iba de la casa la posible separación ya se tornaba más seria", detalló.

 Foto: Instagram
Hija de Lolita Cortés atraviesa crisis matrimonial a menos de un año de casada
7 de 10

La pareja se conoció en 2021 durante las grabaciones de la telenovela "S.O.S. Me estoy enamorando", donde interpretaron a los personajes de Romi y Nico. En agosto de 2022 anunciaron su compromiso, cuando ya esperaban a su primer hijo en común. Dariana tiene además un hijo de una relación anterior.

 Foto: Instagram
Hija de Lolita Cortés atraviesa crisis matrimonial a menos de un año de casada
8 de 10

El enlace matrimonial se celebró el 20 de noviembre de 2024 en un jardín de Cuernavaca, con la presencia de figuras del medio artístico como Romina Marcos, Nuria Gil y Erika Alcalá.

 Foto: Instagram
Hija de Lolita Cortés atraviesa crisis matrimonial a menos de un año de casada
9 de 10

La reciente participación de Lolita Cortés en el reality "La granja VIP" habría añadido tensión a la situación familiar, según la información proporcionada a TVNotas.

Foto: Instagram
Hija de Lolita Cortés atraviesa crisis matrimonial a menos de un año de casada
10 de 10

Que Lola estuviera en el reality le generó ingresos económicos, que es de lo que ha padecido en los últimos años, pero también mantuvo a su hija con gran incertidumbre, por los ataques de pánico y ansiedad que presentaba. Eso la tenía muy tensa", indicó la fuente. "Jorge siempre ha apoyado incondicionalmente a Dari, pero en esta ocasión a ella la situación la rebasó un poco", agregó.

 Foto: Instagram
Cargar más fotos