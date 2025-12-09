Pamela Anderson revela que compartió una "semana íntima" con Liam Neeson

Mencionó además que la última ocasión en que coincidieron fue en agosto, cuando Neeson llegó por sorpresa a una función de "Camino real" en el Williamstown Theater Festival. Concluyendo que “es un gran apoyo en esta nueva etapa de mi carrera y amablemente me dice que está muy orgulloso de mí. Estoy segura de que siempre estaremos en la vida del otro”.