Pamela Anderson revela que compartió una "semana íntima" con Liam Neeson

Pamela Anderson decidió aclarar un capítulo de su vida que hasta ahora circulaba entre conjeturas. Lo hizo en una entrevista para People, publicada el 9 de diciembre de 2025, donde abordó una cercanía que mantuvo con Liam Neeson durante un periodo muy específico.
La actriz confirmó que el vínculo nació una vez concluida la filmación de The Naked Gun.
“Debes saberlo, Liam y yo estuvimos involucrados románticamente por un corto tiempo, pero solo después de que terminamos de filmar”, expresó al detallar cómo la química profesional se transformó al avanzar las semanas.
Anderson recordó que compartieron una "semana íntima" en la casa del actor en Upstate, Nueva York.
Aclaró que contaba con su propio cuarto y que en esa estancia confluyeron asistentes y familiares. “Yo tenía mi propio cuarto”, precisó. “Nuestros dos asistentes vinieron, incluso la familia también se acercó”.
Entre esas vivencias mencionó que, durante una cena en un restaurante francés, Neeson la presentó frente a otros comensales como “la futura señora Neeson”.
Evocó la anécdota con afecto, junto a la imagen de un rosal del que se encargó personalmente. “Cuidé un rosal cubierto de menta... Estaba feliz de ayudar, y él lo apreciaba”.
Después de esa semana, cada uno retomó sus compromisos y la relación quedó en pausa.
El reencuentro llegó meses más tarde durante la promoción veraniega de The Naked Gun, donde se les vio tomados de la mano y compartiendo muestras de cercanía. “Nos estábamos divirtiendo”, relató.
También respondió a quienes especulaban sobre estrategias de publicidad: “Siempre me reía cuando la gente pensaba ‘Oh, eso es un truco publicitario’. Yo decía ‘¿Un truco publicitario? Esto es real. Tenemos sentimientos reales’”.
Con el paso del tiempo, aseguró que ambos se ubican en un plano distinto. “Adoro a Liam, pero somos mejores amigos, con total honestidad”, comentó en la revista.
Mencionó además que la última ocasión en que coincidieron fue en agosto, cuando Neeson llegó por sorpresa a una función de "Camino real" en el Williamstown Theater Festival. Concluyendo que “es un gran apoyo en esta nueva etapa de mi carrera y amablemente me dice que está muy orgulloso de mí. Estoy segura de que siempre estaremos en la vida del otro”.