Luis Miguel enfrenta demanda por falta de pago de pensión de sus hijos, confirma abogado

Recientemente, circuló un documento emitido por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, aparentemente eximiendo a Luis Miguel de acusaciones relacionadas con sus responsabilidades como padre.

“Que el documento haya indicado que no lo tiene registrado, en ese momento, como un deudor alimentario moroso no significa que no lo sea, es un documento real, pero no está actualizado”.

Pous aclaró que aunque el documento es real, no está actualizado y que no implica que el cantante no sea un deudor alimentario moroso.