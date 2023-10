Gérard Depardieu rechaza acusaciones de violación y denuncia “tribunal mediático”

PARÍS, FRANCIAS.- El actor francés Gérard Depardieu, investigado desde 2020 por violación y agresión sexual a una actriz, rechazó este domingo las acusaciones en su contra y denunció un “linchamiento” llevado a cabo por un “tribunal mediático”.

“Ya no puedo consentir lo que he estado oyendo y leyendo sobre mí en los últimos meses. Creía que no me importaba, pero no. Todo me está afectando”, escribió el actor, de 74 años, en una carta abierta publicada en el diario Le Figaro.

El texto, con tintes de poema, constituye la primera reacción de la estrella del cine francés desde que salieron a la luz 13 nuevos testimonios en su contra en abril, publicados por el medio de investigación Mediapart.