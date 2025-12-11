Actriz de "Una familia de diez" desmiente falsos rumores de su muerte por cáncer

Andrea Torre ha salido al paso de rumores que circularon en redes sociales sobre una supuesta recaída de cáncer de mama y su presunta muerte.
La actriz mexicana utilizó sus redes personales y encuentros con medios de comunicación para aclarar su situación médica actual y desmentir las versiones que han generado preocupación entre sus seguidores.
"Es falso, estoy muy bien, todo está perfecto. Estamos en remisión, pero vamos bien", declaró Torre durante sus últimas entrevistas. La intérprete subrayó que su condición de salud es estable y que mantiene un seguimiento médico riguroso desde que completó su tratamiento.
En 2022, Andrea Torre recibió el diagnóstico de cáncer de mama, una noticia que decidió manejar de manera privada mientras iniciaba el tratamiento correspondiente.
La actriz optó por no hacer pública su situación hasta 2023, cuando entró en remisión y consideró apropiado compartir su experiencia con el público.
El proceso médico de Torre incluyó más de 15 sesiones de quimioterapia, además de intervenciones quirúrgicas y radioterapia.
"Fue un shock. No lo quise compartir porque no sabía cómo iba reaccionar mi cuerpo, mi pelo. Todo mundo dice: 'Ay el cabello crece', pero sí es un shock cuando se te cae el pelo, se caen las pestañas", expresó la actriz en un video publicado en sus redes sociales, donde detalló algunos aspectos de su experiencia durante el tratamiento.
La actriz confirmó que el 15 de noviembre de 2025 cumplió dos años como sobreviviente de cáncer de mama. Actualmente mantiene revisiones médicas cada tres meses para monitorear su evolución y garantizar que la enfermedad no presente recurrencia.
"Este año estoy muy bien de salud, estoy checándome cada tres meses. De salud estoy perfecta", afirmó Torre al abordar directamente las especulaciones que circularon en plataformas digitales.
Torres enfatizó que su condición no corresponde con las versiones que se han difundido en publicaciones no verificadas.