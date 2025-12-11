La madre de Ángela Aguilar explota contra los haters: acusa violencia digital hacia su hija

La familia Aguilar vuelve al foco público luego de que Aneliz Álvarez, madre de Ángela Aguilar, decidiera pronunciarse sobre las constantes críticas que su hija ha enfrentado en redes sociales.
La intervención de Álvarez ha llamado la atención por tratarse de una figura que habitualmente mantiene distancia de la exposición mediática.
A través de una historia en Instagram, la esposa de Pepe Aguilar compartió una publicación de un grupo de seguidores de la intérprete en la que se abordaba el concepto de violencia digital contra las mujeres.
El mensaje define este fenómeno como el uso de herramientas tecnológicas para acosar, humillar, intimidar o silenciar mediante ciberacoso, campañas organizadas y difusión de contenido sin consentimiento.
Ángela Aguilar ha sido objeto de escrutinio público en diversas ocasiones durante el último año.
Las críticas se han intensificado particularmente en relación con su vida personal, incidentes durante presentaciones en vivo y su relación sentimental con el cantante Christian Nodal.
La publicación compartida por Álvarez incluía una fotografía reciente de Ángela durante una de las presentaciones de su gira "Libre Corazón Tour 2025".
Paralelamente a las manifestaciones de su madre, circularon especulaciones en redes sociales sobre un supuesto alejamiento de Ángela Aguilar de la industria musical. Estas versiones sugerían que la artista consideraba abandonar su carrera debido a la presión del escrutinio constante.
Sin embargo, la propia intérprete ha desmentido estos rumores y ha expresado su interés por explorar otros ámbitos artísticos, particularmente la actuación. En declaraciones recientes, Aguilar señaló que las interpretaciones musicales comparten similitudes con el trabajo actoral, ya que ambas disciplinas requieren transmitir emociones de manera auténtica.
"Siento que quizá las interpretaciones de las canciones son como un poco como actuar porque tú tienes que sentir lo que estás cantando, pero siento que sí es un mundo que me encantaría explorar", expresó la cantante en una entrevista.