Arturo Carmona explota contra Alicia Villarreal: "Me hace bullying desde hace 25 años con su canción"

La controversia entre Arturo Carmona y Alicia Villarreal ha escalado después de que la cantante amenazara con solicitar una orden de restricción contra su exesposo. El conductor y actor ha respondido a estas declaraciones, mientras mantiene su respaldo a su hija Melenie en el enfrentamiento que sostiene con su madre.
"Yo no me meto en la vida de nadie", declaró Carmona ante la prensa este miércoles. El actor precisó que su intervención se limita exclusivamente a defender a su hija y rechazó las acusaciones de Villarreal sobre su supuesta intromisión en asuntos personales de la intérprete. "Me meto solo en la vida de mi hija, que tengo que defender", puntualizó.
La disputa continuó tras la difusión de un video en el que Melenie Carmona realizó señalamientos contra su madre, a quien responsabiliza de haber afectado negativamente su vida desde que la cantante inició su relación sentimental con Cruz Azul, el exfutbolista Cibad Hernández.
Las declaraciones de la joven desencadenaron una oleada de comentarios en redes sociales que polarizaron a los seguidores de ambas partes.
Arturo Carmona ha mantenido una postura firme en defensa de su hija. "Yo le creo a mi hija, por eso la defiendo. Lo que está viviendo, que nadie conoce, porque no es solamente lo que vive hoy, sino algo que ha estado arrastrando durante años", expresó el actor ante los medios.
El conductor señaló que existen "muchas incongruencias" en la versión de los hechos presentada por Villarreal y ratificó que su hija estaba al tanto de la situación familiar desde antes de hacer públicas sus declaraciones. "Mi hija no es una mentirosa", sentenció Carmona, quien confirmó que conocía el desacuerdo de Melenie respecto a la relación de su madre con su pareja actual.
Por otro lado, Carmona acusó a Villarreal de burlarse de él durante más de dos décadas mediante la canción "Te quedó grande la yegua", tema que la cantante le dedicó tras su separación. El actor calificó esta situación como una forma de acoso prolongado en el tiempo.
La controversia se avivó con la viralización de un video correspondiente a una rutina cómica de la obra teatral "Perfume de gardenia", en la que Carmona participa como actor.
La escena hace referencia directa a la mencionada canción, lo que ha generado interpretaciones diversas sobre las intenciones del actor y el estado actual de las relaciones entre los exesposos.
Carmona y Villarreal contrajeron matrimonio durante tres años en una relación que estuvo marcada por la atención mediática desde su inicio.