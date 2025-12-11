Fátima Bosch oculta su llegada a México: ¿por qué Miss Universo viajó en secreto?

Fátima Bosch ha regresado a territorio mexicano por primera vez desde su coronación como Miss Universo, aunque su llegada al país difiere notablemente del protocolo seguido durante su estancia en Estados Unidos.
La representante mexicana aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez adoptando medidas para pasar inadvertida entre los pasajeros.
La modelo arribó vestida con una sudadera holgada, gorra, gafas de sol y auriculares de diadema, un atuendo que contrasta significativamente con las apariciones públicas que realizó durante su agenda oficial en Nueva York.
A pesar de sus esfuerzos por mantener un perfil bajo, diversos medios de comunicación lograron identificarla a su llegada.
Previo a su arribo a México, Bosch cumplió una apretada agenda de compromisos en Nueva York y Washington como parte de sus primeras responsabilidades oficiales con la corona.
Durante su estancia en la ciudad neoyorquina, la Miss Universo visitó la Catedral de San Patricio acompañada por el cónsul de México, participó en la grabación de material promocional y desarrolló actividades relacionadas con causas sociales.
El itinerario incluyó un desplazamiento a la capital estadounidense, donde se reunió con Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en Estados Unidos.
Al ser abordada por reporteros en el aeropuerto capitalino, Bosch confirmó que su presencia en México responde a un "evento especial" y aclaró que su arribo no constituye una bienvenida oficial al país. "Se supone que no se sabía", expresó la Miss Universo ante las cámaras que la captaron en la terminal aérea.
La representante mexicana no proporcionó detalles adicionales sobre la naturaleza del compromiso que motiva su visita, ni especificó si se trata de un acto público o privado.
Tampoco se conoce la duración prevista de su estancia en territorio nacional antes de retomar sus actividades internacionales como embajadora de la organización Miss Universo.