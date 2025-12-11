Nodal pone en duda a Cazzu: ¿En qué gasta la millonaria pensión de su hija?

La representación legal de Christian Nodal ha emitido un comunicado en el que aclara las motivaciones detrás de las recientes gestiones judiciales emprendidas por el intérprete de música regional mexicana.
Según el documento, el artista busca garantizar que los fondos destinados a la manutención de su hija menor sean efectivamente aplicados en beneficio de la niña.
El equipo jurídico del cantante precisa que las acciones legales no contemplan modificaciones en los acuerdos de custodia ni pretenden alterar las condiciones económicas establecidas previamente con Julieta Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu. El propósito central, según indican, consiste en verificar el destino de las cantidades económicas transferidas mensualmente.
"La pensión alimenticia no constituye el centro del litigio y no debe ser objeto de especulación pública", señala el comunicado difundido por el programa de televisión Ventaneando. El texto subraya que el proceso judicial responde a inquietudes sobre la aplicación adecuada de los recursos en el pasado.
Los abogados de Nodal detallan que el proceso busca dos objetivos. Asegurar que las cantidades proporcionadas lleguen efectivamente a la menor y se utilicen para cubrir sus necesidades, además de gestionar aspectos relacionados con la nacionalidad mexicana de la niña.
El documento enfatiza que existen "dudas fundadas" sobre el manejo de los recursos en periodos anteriores, lo que habría motivado la decisión de solicitar información detallada sobre su aplicación. Los representantes legales insisten en que se trata de un derecho legítimo del padre para velar por el bienestar de su descendiente.
La defensa de Nodal expresó su preocupación por la difusión pública de información que consideran confidencial. Según argumentan, la filtración de documentos legales a medios de comunicación podría comprometer el desarrollo adecuado del proceso judicial y afectar los intereses de todas las partes involucradas.
El comunicado advierte que tales filtraciones representan un riesgo para el "debido proceso" y podrían entorpecer la resolución del caso en los términos apropiados.