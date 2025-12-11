Netflix: “Ciudad de sombras”, la serie póstuma de la actriz española Verónica Echegui

Madrid, España.- Netflix estrena mañana 12 de diciembre “Ciudad de sombras”, el nuevo thriller español dirigido por Jorge Torregrossa que promete redefinir el género policial.

Protagonizada por Isak Férriz y Verónica Echegui—fallecida el 24 de agosto de 2025—, la serie sumerge al espectador en una Barcelona desconocida, laberíntica, nocturna y cargada de secretos.

Basada en “El verdugo de Gaudí”, la primera novela de la saga de Milo Malart, la producción construye su identidad sobre el suspense psicológico, la investigación criminal y el peso del pasado.