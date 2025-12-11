  1. Inicio
Netflix: “Ciudad de sombras”, la serie póstuma de la actriz española Verónica Echegui

La serie, protagonizada por Verónica Echegui
e Isak Férriz, llega este viernes 12 de diciembre

  • Actualizado: 11 de diciembre de 2025 a las 16:30
Crimen, tensión y secretos en la última serie protagonizada por Verónica Echegui .

Foto: Instagram

Madrid, España.- Netflix estrena mañana 12 de diciembre “Ciudad de sombras”, el nuevo thriller español dirigido por Jorge Torregrossa que promete redefinir el género policial.

Protagonizada por Isak Férriz y Verónica Echegui—fallecida el 24 de agosto de 2025—, la serie sumerge al espectador en una Barcelona desconocida, laberíntica, nocturna y cargada de secretos.

Basada en “El verdugo de Gaudí”, la primera novela de la saga de Milo Malart, la producción construye su identidad sobre el suspense psicológico, la investigación criminal y el peso del pasado.

La premisa impacta desde el primer minuto: un cuerpo aparece calcinado y colgado en la fachada de La Pedrera, uno de los edificios más emblemáticos de Gaudí.

El escenario no es casual. La investigación gira en torno a los significados ocultos de la ciudad, sus espacios modernistas y los secretos que cada rincón parece guardar

.El caso recae sobre Milo Malart, un inspector de los Mossos d’Esquadra apartado por indisciplina que regresa forzosamente al servicio. A su lado trabaja Rebeca Garrido, interpretada por Verónica Echegui. Ella representa la disciplina y el método; él, la intuición y la obsesión.

