Netflix: “Ciudad de sombras”, la serie póstuma de la actriz española Verónica Echegui

Madrid, España.- Netflix estrena mañana 12 de diciembre “Ciudad de sombras”, el nuevo thriller español dirigido por Jorge Torregrossa que promete redefinir el género policial.
Protagonizada por Isak Férriz y Verónica Echegui—fallecida el 24 de agosto de 2025—, la serie sumerge al espectador en una Barcelona desconocida, laberíntica, nocturna y cargada de secretos.
Basada en “El verdugo de Gaudí”, la primera novela de la saga de Milo Malart, la producción construye su identidad sobre el suspense psicológico, la investigación criminal y el peso del pasado.
La premisa impacta desde el primer minuto: un cuerpo aparece calcinado y colgado en la fachada de La Pedrera, uno de los edificios más emblemáticos de Gaudí.
El escenario no es casual. La investigación gira en torno a los significados ocultos de la ciudad, sus espacios modernistas y los secretos que cada rincón parece guardar
.El caso recae sobre Milo Malart, un inspector de los Mossos d’Esquadra apartado por indisciplina que regresa forzosamente al servicio. A su lado trabaja Rebeca Garrido, interpretada por Verónica Echegui. Ella representa la disciplina y el método; él, la intuición y la obsesión.