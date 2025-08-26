  1. Inicio
Verónica Echegui: últimos meses de trabajo y privacidad antes de su fallecimiento

Verónica Echegui falleció a los 42 años tras enfrentarse a un cáncer. Durante sus últimos meses, priorizó la privacidad y continuó cumpliendo con sus compromisos profesionales

  • 26 de agosto de 2025 a las 10:16
1 de 10

La actriz madrileña Verónica Echegui falleció el 24 de agosto a los 42 años en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, tras una breve hospitalización derivada de un cáncer, según confirmaron medios españoles

 Foto: Instagram
2 de 10

Durante los últimos meses de su vida, Echegui priorizó la intimidad y el trabajo, manteniendo su diagnóstico reservado para su círculo más cercano.

 Foto: Instagram
3 de 10

La periodista Paloma Barrientos explicó que la actriz no ocultaba su situación médica, sino que la gestionaba en la esfera privada, compartiendo información únicamente con familiares y personas de confianza.

 Foto: Instagram
4 de 10

Incluso amigos y colegas desconocían la gravedad de su padecimiento, lo que refleja la discreción con la que transitó la enfermedad.

 Foto: Instagram
5 de 10

El trabajo permaneció en el centro de sus prioridades durante sus últimos meses. Echegui continuó cumpliendo compromisos profesionales siempre que su salud lo permitió.

Foto: Instagram
6 de 10

Según reportes, incluso viajó a Estados Unidos para perfeccionar su inglés. Su amigo y colega Daniel Guzmán recordó que la actriz le pidió mantener la discreción mientras trabajaban juntos en un proyecto.

 Foto: Instagram
7 de 10

La despedida de Verónica Echegui se realizó en el Tanatorio de La Paz, donde asistieron numerosas figuras del cine español, entre ellas Cayetana Guillén Cuervo, Dafne Fernández, Sara Sálamo, Susana Abaitua, Victoria Luengo, María Adánez y Paco León.

Foto: Instagram
8 de 10

Las redes sociales se convirtieron en un espacio de homenaje, con mensajes de colegas como Maribel Verdú y Asier Etxeandia, quienes recordaron su carácter cercano y profesional.

 Foto: Instagram
9 de 10

Echegui alcanzó notoriedad en 2006 con su papel en Yo soy la Juani, dirigido por Bigas Luna, lo que le valió una nominación al Goya como actriz revelación.

 Foto: Instagram
10 de 10

Posteriormente participó en películas como Tocar el cielo, El menor de los males, 8 citas, La casa de mi padre, El patio de mi cárcel, Katmandú, un espejo en el cielo y Explota explota. En 2022 obtuvo el premio como directora por el cortometraje Tótem Loba.

 Foto: Instagram
