Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años en Madrid

Madrid, España.- La actriz Verónica Echegui, reconocida por su versatilidad en cine y teatro, falleció este lunes -25 de agosto- en Madrid a los 42 años, según confirmó la Unión de Actores y Actrices a través de sus redes sociales.

Echegui se dio a conocer en 2006 con su papel protagónico en Yo soy la Juani, de Bigas Luna, que la catapultó a la fama y le abrió paso en la industria cinematográfica española.

A lo largo de su carrera acumuló cuatro nominaciones a los Premios Goya: como mejor actriz protagonista por El patio de mi cárcel (2008) y Katmandú, un espejo en el cielo (2011), así como mejor actriz de reparto por Explota, explota (2020). En 2022, obtuvo finalmente el galardón como directora con el cortometraje Tótem loba.