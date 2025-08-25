Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años en Madrid

Madrid, España.- La actriz Verónica Echegui, reconocida por su versatilidad en cine y teatro, falleció este lunes -25 de agosto- en Madrid a los 42 años, según confirmó la Unión de Actores y Actrices a través de sus redes sociales.
Echegui se dio a conocer en 2006 con su papel protagónico en Yo soy la Juani, de Bigas Luna, que la catapultó a la fama y le abrió paso en la industria cinematográfica española.
A lo largo de su carrera acumuló cuatro nominaciones a los Premios Goya: como mejor actriz protagonista por El patio de mi cárcel (2008) y Katmandú, un espejo en el cielo (2011), así como mejor actriz de reparto por Explota, explota (2020). En 2022, obtuvo finalmente el galardón como directora con el cortometraje Tótem loba.
La noticia de su fallecimiento ha causado conmoción en el ámbito cultural y político.
El presidente del Gobierno de Espala, Pedro Sánchez, expresó en la red social X su pesar y destacó el “talento y la humildad enormes” de la intérprete.
Familiares, amigos y colegas del mundo artístico se han sumado a las muestras de pesar.