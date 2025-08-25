  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años en Madrid

Echegui se dio a conocer en 2006 con su papel protagónico en Yo soy la Juani, de Bigas Luna, que la catapultó a la fama y le abrió paso en la industria

  • 25 de agosto de 2025 a las 06:44
Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años en Madrid

La noticia de su fallecimiento ha causado conmoción en el ámbito cultural y político.

Madrid, España.- La actriz Verónica Echegui, reconocida por su versatilidad en cine y teatro, falleció este lunes -25 de agosto- en Madrid a los 42 años, según confirmó la Unión de Actores y Actrices a través de sus redes sociales.

Echegui se dio a conocer en 2006 con su papel protagónico en Yo soy la Juani, de Bigas Luna, que la catapultó a la fama y le abrió paso en la industria cinematográfica española.

A lo largo de su carrera acumuló cuatro nominaciones a los Premios Goya: como mejor actriz protagonista por El patio de mi cárcel (2008) y Katmandú, un espejo en el cielo (2011), así como mejor actriz de reparto por Explota, explota (2020). En 2022, obtuvo finalmente el galardón como directora con el cortometraje Tótem loba.

¿Qué le pasó a Jezzini? Su ausencia en redes sociales se viraliza

La noticia de su fallecimiento ha causado conmoción en el ámbito cultural y político.

El presidente del Gobierno de Espala, Pedro Sánchez, expresó en la red social X su pesar y destacó el “talento y la humildad enormes” de la intérprete.

Familiares, amigos y colegas del mundo artístico se han sumado a las muestras de pesar.

Britney Spears vuelve a causar preocupación por imagen sin ropa

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias