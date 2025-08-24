¿Qué le pasó a Jezzini? Su ausencia en redes sociales se viraliza

¿Qué le pasó a Jezzini?, Esa es la pregunta que muchos internautas se han hecho sobre el creador de contenido que de un día a otro desactivó sus redes sociales, lo que ha causado preocupación entre sus seguidores.
La repentina desaparición de Jezzini de las redes sociales se dio después de unas extrañas publicaciones en su cuenta de Instagram.
Tras las raras publicaciones, su cuenta oficial de Instagram, con millones de seguidores, fue eliminada, mientras que en TikTok no hay ninguno de sus videos, lo que dejó con muchas intrigas a los seguidores.
Jezzini, que se ha dedicado a realizar contenido comedia, desapareció sin dar ninguna señal, algunos han mostrado su preocupación, otros, en cambio, afirman que se trata de una estrategia.
Hace unos meses, el creador de contenido "jugó una broma" a sus seguidores al aparecer en redes sociales con su cara llena de sangre, poco tiempo después confirmó que se trataba de una promoción para la nueva serie "Bienvenidos a la familia".
Otras personas afirman que la desaparición del influencer mexicano se trataría de un problema de salud.
Hasta el momento, Jezzini no ha emitido ningún comunicado, ni ha hecho ninguna declaración oficial
Sin embargo, el hermano de Jezzini, a través de un video en redes sociales, publicó que el asunto "que mi familia y yo queremos mantenerlo lo más hermético posible".
"Pronto ya sabrán", finalizó diciendo el hermano del influencer, sin revelar más detalles, pero dejando más preguntas que respuestas sobre la situación de Jezzini.
Mohamed Ramiro Jezzini Cantú es el verdadero nombre del influencer mexicano-libanés. Nació el 24 de marzo de 1993.
Jezzini estudió Ingeniería Industrial, pero en sus primeros acercamientos con el mundo laboral se dio cuenta de que no era para él. Confesó que a él le gusta contar historias y por eso simpatizó tan rápido en las redes sociales.
En 2016, Jezzini comenzó a publicar videos en YouTube, pero no fue hasta 2020, durante la pandemia, que alcanzó la fama a través de TikTok. Actualmente, tiene millones de seguidores en todas sus redes sociales.