Britney Spears vuelve a causar preocupación por imagen sin ropa

California, Estados Unidos.- La cantante Britney Spears volvió a estar en el centro de atención tras publicar una imagen en la que aparece completamente desnuda, lo que ha generado una nueva ola de preocupación entre sus seguidores.

La artista de 43 años compartió la foto sin ropa a través de su cuenta de Instagram, donde aparece posando de espaldas frente a una ventana.

La intérprete de "Oops!... i did it again" sale levantando sus brazos por encima de su cabeza y lleva solo puestas unas botas negras hasta la rodilla. La cantante cubrió parte de su cuerpo desnudo con el emoji de una rosa.

La famosa no escribió ninguna descripción, pero sí desactivo los comentarios de la misma.