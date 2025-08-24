Britney Spears vuelve a causar preocupación por imagen sin ropa

California, Estados Unidos.- La cantante Britney Spears volvió a estar en el centro de atención tras publicar una imagen en la que aparece completamente desnuda, lo que ha generado una nueva ola de preocupación entre sus seguidores.
La artista de 43 años compartió la foto sin ropa a través de su cuenta de Instagram, donde aparece posando de espaldas frente a una ventana.
La intérprete de "Oops!... i did it again" sale levantando sus brazos por encima de su cabeza y lleva solo puestas unas botas negras hasta la rodilla. La cantante cubrió parte de su cuerpo desnudo con el emoji de una rosa.
La famosa no escribió ninguna descripción, pero sí desactivo los comentarios de la misma.
Esta imagen la pone una vez más en el centro de atención tras sus últimas publicaciones en las que se le ve realizando bailes improvisados, con cambios de vestuario en el interior de su casa.
Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en el video en el que cantaba "Unfaithful" de Rihanna, con un acento británico, su habitación está evidentemente desordenada.
En el fono se podían ver perros corriendo, además aparecía excremento de sus mascotas en el suelo.
En esa publicación, Spears escribió: “Jugando con la iluminación y limpiando mi casa como si no hubiera un mañana”.
Estos post de la famosa "Princesa del pop" ha provocado comentarios de sus fanáticos sobre si la cantante está recibiendo el apoyo que necesita, otros cuestionan su bienestar emocional, mientras que otros afirman que por fin está disfrutando de su libertad tras años de tutela legal.