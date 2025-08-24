Dua Lipa llega a los 30: así celebró la artista británica su cumpleaños

Y ahora, llega un momento importante en su vida: “Cumplo 30 en agosto y he estado pensando mucho en ello, porque los 20 son una época muy agitada en cuanto a la forma en que piensas sobre ti misma y tu cuerpo...”, relató a Vogue.Una época que para ella termina: “ahora siento que he llegado a otro punto: he mejorado mi cuidado, mi ejercicio y mi baile. Me siento más segura que nunca, muy empoderada y fuerte; me siento bien cuando comparto mi energía con la gente en el escenario”, explicó.