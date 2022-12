Céline Dion cancela su gira por Europa a causa de un “trastorno neurológico muy raro”

“Recientemente me diagnosticaron un trastorno neurológico muy raro, conocido en inglés como el ‘síndrome de la persona rígida’ (stiff-person syndrome)”, explicó.

“Me apena enormemente tener que decirles que no estaré lista para reanudar mi gira en Europa en febrero”, explicó Dion, que aseguró que está siendo tratada por un “excelente equipo médico”.

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud el ‘síndrome de la persona rígida’ afecta el doble de veces a las mujeres que a los hombres y en caso de no tratarse puede causar graves dificultades para caminar e impactar de forma significativa las habilidades personales en las rutinas diarias.

“Todo lo que sé es cantar, es lo que he hecho todo mi vida y lo que más amo hacer”, dijo Dion al romper en llanto.

ENTÉRESE: Piden quitar el título de “Duques de Sussex” a Harry y Meghan tras documental de Netflix

Dion, de 54 años, pasó de la pequeña ciudad de Quebec a tener fama mundial en la década de 1990 con “My Heart Will Go On” del filme “Titanic”, de James Cameron, y con su éxito “The Power of Love”, y continuó haciendo giras en todo el mundo.

“Tengo la esperanza de estar en camino de recuperarme. Ese es mi objetivo”, afirmó la cantante.