John Travolta se despide a Kirstie Alley: “Sé que nos volveremos a ver”

“Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido. Te amo Kirstie. Sé que nos volveremos a ver otra vez”, escribió Travolta en la publicación que acompañó con una fotografía de ella y luego otra donde aparecen ellos dos durante las grabaciones de “Mira quien habla”.

“Me tomó años dejar de ver a John con un interés romántico... era el amor más grande de mi vida”, afirmó en aquella ocasión.

Cinco años después de esas confesiones, en el podcast Dan Wootton Interview, Alley afirmó que no acostarse con Travolta fue una de las cosas más difíciles para ella.

Por su lado, la revista People publicó: “Fue la decisión más difícil que he tomado porque estaba locamente enamorada de él, éramos divertidos estando juntos. No tuvimos sexo porque no iba a engañar a mi esposo”.

Alley, también confesó que ella le coqueteaba a su amigo aún después de que él se casara con Kelly Preston en 1991.