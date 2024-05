Cannes 2024: dividida tras el estreno de “Megalópolis”, de Coppola

Las alusiones a la historia clásica del Imperio romano son constantes, en particular a la historia de Catilina, un político con una sangrienta reputación que vivió entre 108 y 62 a. C.

La prensa especializada en Hollywood reportó la perplejidad de distribuidores que pudieron ver la película antes de Cannes.

Y a pesar de ello, la cadena de cines Imax, especialista de las pantallas de gran formato, anunció este jueves que está dispuesta a presentarla en todo el mundo.

“No hay nada más terrible que una película pretenciosa. Una película que aspira a algo realmente grandioso y no lo logra es una mierda, es basura”, dijo hace casi medio siglo Coppola en una entrevista en la selva, mientras filmaba “Apocalypse Now”, su obra maestra de 1979.

“Pero lo que me digo, al fin y al cabo, es: al carajo. No me importa si es pretencioso, o si no lo es (...). Lo único que sé es que voy a ver esa película”, sentenció.