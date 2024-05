William Levy se mudará a España: ¿Es por su polémica separación?

En medio del caos, el cubano aseguró que aún mantiene una buena relación con sus dos vástagos: Christopher (18) y Kailey (14).

“A pesar de todas las mentiras que ha dicho (Elizabeth), mi hijo vive conmigo, él sabe cómo soy y mi hija me ve constantemente. Estamos bien gracias a Dios”, expresó.

Agregando, que su prioridad en todo momento ha sido el bienestar de sus hijos en todo momento. “Ni he dado entrevistas, ni he mentido, ni he creado escándalos como ella. Me centro en mis hijos, les he enseñado a ser fuertes”, finalizó su intervención.