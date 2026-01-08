Golden Globes 2026: Cuándo es, hora y dónde ver en vivo

Tegucigalpa, Honduras.- Los Golden Globes 2026 celebrarán su edición número 83 este domingo 11 de enero en California, Estados Unidos, consolidándose como uno de los eventos más esperados del calendario cinematográfico y televisivo internacional.
La gala se llevará a cabo en el Hotel Beverly Hilton, sede oficial de estos premios desde 1961, y reunirá a destacadas estrellas del cine y la televisión mundial.
El evento iniciará a las 7:00 de la noche, hora de Honduras, y tendrá una duración aproximada de tres horas.
Para el público que desee seguir la premiación en vivo, la transmisión estará disponible en distintos canales de televisión abierta y plataformas de streaming.
En Latinoamérica, podrá verse a través de TNT, canal de televisión por suscripción. También se transmitirá por Azteca 7 en señal abierta para México.
Además, los Golden Globes 2026 estarán disponibles vía streaming mediante la plataforma HBO, ampliando las opciones para que los espectadores puedan disfrutar del evento desde distintos dispositivos.
La ceremonia marca el inicio de la temporada de premios y suele anticipar tendencias rumbo a otros galardones importantes del cine y la televisión.
Previo al evento se realizará una alfombra roja en la que las grandes estrellas de la televisión y el cine lucirán sus mejores looks y darán entrevistas exclusivas sobre sus planes profesionales a futuro.