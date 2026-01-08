Golden Globes 2026: Cuándo es, hora y dónde ver en vivo

Tegucigalpa, Honduras.- Los Golden Globes 2026 celebrarán su edición número 83 este domingo 11 de enero en California, Estados Unidos, consolidándose como uno de los eventos más esperados del calendario cinematográfico y televisivo internacional.

La gala se llevará a cabo en el Hotel Beverly Hilton, sede oficial de estos premios desde 1961, y reunirá a destacadas estrellas del cine y la televisión mundial.

El evento iniciará a las 7:00 de la noche, hora de Honduras, y tendrá una duración aproximada de tres horas.