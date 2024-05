Elizabeth Gutiérrez pide a Daniel Habif consejos para superar su ruptura

“Todos hemos pasado esos momentos que no tenemos ni fuerza para salir de la cama”, inició la mexicana.

Admitiendo que ha atravesado días muy difíciles, consultó: “cuando dices: ‘Hoy no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie, quiero desaparecerme’, ¿cómo encuentras esas fuerzas?”.

A lo que el también escritor explicó que “no tenemos que estar felices todos los días, la felicidad luego parece una imposición y eso no es posible, yo creo que uno debe buscar estados más profundos, como la paz y el gozo, porque se puede tener paz en la tormenta, porque cuando sabes que Dios es quien va manejando ese barco, uno puede cerrar los ojos y estar tranquilo”.

La expareja de Levy confesó que “saber que todos tenemos cierta culpa y no echarle la culpa a los demás” la ha motivado a sentir paz en medio de su situación.

A su vez, admitió que existen personas que no están dispuestas a cambiar, comentario al que Habif respondió que “si no cambian hay que irse de ahí y no buscar restauración en las manos de quien te rompió”.

A continuación, la entrevista.