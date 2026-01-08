En fotos: Así fue el ataque con explosivo en el CN contra la diputada Gladys López del PN

Gladys Aurora López es diputada del Partido Nacional ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) que fue atacada con un explosivo en las instalaciones del Congreso Nacional. Aquí las imágenes del hecho.
Mientras brindaba declaraciones a la prensa y se disponía a ingresar al hemiciclo legislativo, la diputada Gladys Aurora López fue atacada con un artefacto explosivo.
Un video muestra el momento exacto en que la diputada hablaba ante los medios y, segundos después, cae el artefacto cerca de ella.
Tras el incidente, la diputada cayó al suelo y de inmediato personal de seguridad y otros diputados acudieron para auxiliarla y evacuarla del lugar.
La diputada resultó herida y su vestimenta presentó daños a causa del impacto.
Las fotografías muestran el momento en que la diputada fue atendida por personal de seguridad y trasladada a un sitio seguro.
En el lugar se encontraban varios compañeros de bancada, entre ellos el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, quien también ofrecía declaraciones cuando ocurrió el hecho y reaccionó al percatarse de lo sucedido.
Los diputados de la oposición se habían autoconvocado para las 2:00 p. m. y solicitaron resguardo de las Fuerzas Armadas; pese a la presencia de efectivos de seguridad, se registró el incidente.
El video también muestra que el artefacto fue lanzado desde las cercanías del desvío que conduce al Congreso Nacional, próximo al puente Mallol.
La diputada fue asistida de inmediato y trasladada primero al estacionamiento del Congreso Nacional, para luego ser llevada a un centro asistencial.