Con insomnio y afectado por sus haters: Así fueron los últimos días de Michael Jackson

En los últimos años de su vida, Michael Jackson atravesó un período de inquietud y desvelo que afectó su cotidianidad y decisiones profesionales.
Dan Beck, exejecutivo de Epic Records y confidente del artista, relató en su libro You’ve Got Michael y en entrevista con The Sun que Jackson sufría insomnio persistente y solía realizar llamadas nocturnas que reflejaban su preocupación constante por su carrera.
“Había un par de veces en las que sentí que era su único amigo, pero obviamente eso no es cierto”, confesó Beck, recordando conversaciones que ocurrían alrededor de las 2:00 de la mañana.
Según el ejecutivo, el artista repetía preguntas sobre sus proyectos noche tras noche, buscando seguridad en las decisiones que debía tomar.
El cantante estaba atento a la percepción pública de su trabajo y su imagen. Beck explicó que Jackson revisaba comentarios y encuestas de fans que, a menudo, eran severos.
“Era duro sentarse ahí en silencio y verlo leer. Estaba pensativo, asimilándolo”, añadió, señalando que este comportamiento era parte de su necesidad de comprender cada reacción.
El contexto mediático y legal contribuyó a su angustia. Las acusaciones de abuso en 1993 y nuevamente en 2003, además de los rumores sobre su vida privada, su matrimonio con Lisa Marie Presley y críticas a su relación con animales, reforzaron la presión sobre el artista.
Beck calificó su entorno como dividido entre profesionales de confianza y personas que buscaban aprovecharse de él.
“Siempre me pareció que tenía dos tipos de personas en su grupo... y luego también estaban esos aprovechados”, explicó, destacando la ingenuidad del cantante frente a cómo sus acciones eran percibidas fuera de su círculo íntimo.
Pese a las controversias y sospechas que rodeaban a Jackson, Beck aseguró que nunca fue testigo de conductas delictivas por parte del artista.
“Lo he pensado mil veces, pero nunca pude conectar los cabos con algo real que yo hubiera visto”, afirmó.
El vínculo de Beck con Jackson se extendió desde el lanzamiento de Dangerous en 1991 hasta la promoción de HIStory, acompañando al cantante en un momento en el que su legado musical y su vida personal estaban en constante tensión mediática.