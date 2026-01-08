  1. Inicio
Con insomnio y afectado por sus haters: Así fueron los últimos días de Michael Jackson

En sus últimos días, Michael Jackson enfrentó insomnio, ansiedad y críticas del público que afectaron su estado emocional y su relación con quienes lo rodeaban, según un confidente del artista

  • Actualizado: 08 de enero de 2026 a las 13:28
Con insomnio y afectado por sus haters: Así fueron los últimos días de Michael Jackson
1 de 12

En los últimos años de su vida, Michael Jackson atravesó un período de inquietud y desvelo que afectó su cotidianidad y decisiones profesionales.

 Foto: Instagram | @michaeljackson
Con insomnio y afectado por sus haters: Así fueron los últimos días de Michael Jackson
2 de 12

Dan Beck, exejecutivo de Epic Records y confidente del artista, relató en su libro You’ve Got Michael y en entrevista con The Sun que Jackson sufría insomnio persistente y solía realizar llamadas nocturnas que reflejaban su preocupación constante por su carrera.

 Foto: Cortesía redes sociales
Con insomnio y afectado por sus haters: Así fueron los últimos días de Michael Jackson
3 de 12

“Había un par de veces en las que sentí que era su único amigo, pero obviamente eso no es cierto”, confesó Beck, recordando conversaciones que ocurrían alrededor de las 2:00 de la mañana.

 Foto: Instagram | @michaeljackson
Con insomnio y afectado por sus haters: Así fueron los últimos días de Michael Jackson
4 de 12

Según el ejecutivo, el artista repetía preguntas sobre sus proyectos noche tras noche, buscando seguridad en las decisiones que debía tomar.

 Foto: Instagram | @michaeljackson
Con insomnio y afectado por sus haters: Así fueron los últimos días de Michael Jackson
5 de 12

El cantante estaba atento a la percepción pública de su trabajo y su imagen. Beck explicó que Jackson revisaba comentarios y encuestas de fans que, a menudo, eran severos.

 Foto: Instagram | @michaeljackson
Con insomnio y afectado por sus haters: Así fueron los últimos días de Michael Jackson
6 de 12

“Era duro sentarse ahí en silencio y verlo leer. Estaba pensativo, asimilándolo”, añadió, señalando que este comportamiento era parte de su necesidad de comprender cada reacción.

 Foto: Instagram | @michaeljackson
Con insomnio y afectado por sus haters: Así fueron los últimos días de Michael Jackson
7 de 12

El contexto mediático y legal contribuyó a su angustia. Las acusaciones de abuso en 1993 y nuevamente en 2003, además de los rumores sobre su vida privada, su matrimonio con Lisa Marie Presley y críticas a su relación con animales, reforzaron la presión sobre el artista.

Foto: Instagram | @michaeljackson
Con insomnio y afectado por sus haters: Así fueron los últimos días de Michael Jackson
8 de 12

Beck calificó su entorno como dividido entre profesionales de confianza y personas que buscaban aprovecharse de él.

 Foto: Instagram | @michaeljackson
Con insomnio y afectado por sus haters: Así fueron los últimos días de Michael Jackson
9 de 12

“Siempre me pareció que tenía dos tipos de personas en su grupo... y luego también estaban esos aprovechados”, explicó, destacando la ingenuidad del cantante frente a cómo sus acciones eran percibidas fuera de su círculo íntimo.

 Foto: Instagram | @michaeljackson
Con insomnio y afectado por sus haters: Así fueron los últimos días de Michael Jackson
10 de 12

Pese a las controversias y sospechas que rodeaban a Jackson, Beck aseguró que nunca fue testigo de conductas delictivas por parte del artista.

 Foto: Instagram | @michaeljackson
Con insomnio y afectado por sus haters: Así fueron los últimos días de Michael Jackson
11 de 12

“Lo he pensado mil veces, pero nunca pude conectar los cabos con algo real que yo hubiera visto”, afirmó.

 Foto: Instagram | @michaeljackson
Con insomnio y afectado por sus haters: Así fueron los últimos días de Michael Jackson
12 de 12

El vínculo de Beck con Jackson se extendió desde el lanzamiento de Dangerous en 1991 hasta la promoción de HIStory, acompañando al cantante en un momento en el que su legado musical y su vida personal estaban en constante tensión mediática.

 Foto: Instagram | @michaeljackson
