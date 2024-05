El Festival de Cannes calienta motores para una edición bajo tensión

La nueva película del autor de Apocalypse Now (1979) -con la que ganó su segunda Palma de Oro, después de la de “La conversación” (1974)-, cuenta el sueño de un arquitecto (Adam Driver) para reconstruir una ciudad.

La muestra de cine, la más importante del mundo, arranca mañana y despliega su alfombra roja a veteranos cineastas , como el estadounidense Coppola y su esperada “Megalópolis”, y a nuevos talentos, como la directora francesa Coralie Fargeat y su filme “gore” (The substance) con las actrices Demi Moore y Margaret Qualley.

Otras cintas en liza para la Palma de Oro son Kinds of Kindness, con el griego Yorgos Lanthimos dirigiendo de nuevo a la estadounidense Emma Stone, y The Shrouds, del canadiense David Cronenberg, otro asiduo del certamen.

El brasileño Karim Ainouz, el único latinoamericano en competición, presentará “Motel destino”, una historia de amor y deseo en el nordeste de Brasil.

Un propuesta llamativa es la del francés Jacques Audiard: “Emilia Pérez”, entre thriller y musical, sobre un capo del narcotráfico mexicano que quiere cambiar de sexo, con Selena Gómez y Zoe Saldaña en el reparto.

El iraní Mohammad Rasoulof fue condenado a cinco años de cárcel en su país apenas unos días antes de que se presente su filme The Seed of the Sacred Fig en la muestra.