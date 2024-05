Cannes 2024: Películas y detalles por saber en la antesala del festival

A sus 85 años Coppola atrae buena parte de las miradas con “Megalópolis”, una película protagonizada por Adam Driver, un trabajo para el que invirtió buena parte de su fortuna, como hace 45 años con la mítica Apocalypse Now, con la que triunfó en Cannes.

Coppola tendrá que vérselas con una variada representación del cine mundial.

El cine musical lo pone el francés Jacques Audiard, con “Emilia Pérez”, una rocambolesca historia de narcotráfico y transexualidad ambientada en México y con actores latinos (Karla Sofía Gascón, Selena Gómez...).

Destacan también el iraní Ali Abbasi con The Apprentice, sobre la juventud de Donald Trump, o uno de los triunfadores del año pasado, el griego Yorgos Lanthimos, que regresa con Kinds of Kindness de la mano de su actriz favorita del momento, Emma Stone (oscarizada el año pasado por “Pobres criaturas”).

Paul Schrader, guionista premiado con Taxi Driver y autor de American Gigolo, presentará Oh Canada, con Richard Gere en el elenco.

Y subiendo en el firmamento, nuevas estrellas: Jacob Elordi, Barry Keoghan, Margaret Qualley...

Subsiste el interrogante sobre si podrá viajar a Cannes el iraní Mohammad Rasoulof, un cineasta acosado por el régimen, en competición por la Palma con The Seed of the Sacred Fig.