Murió el día de su cumpleaños: AB Quintanilla publica conmovedor mensaje tras la muerte de su padre

Quintanilla expresó: "la vida es tan injusta", además de asegurar que con el fallecimiento de su padre en el día que cumplía 62 años marcará algo trágico en su vida.

Fue a través de su cuenta de Instagram, el artista aseguró tener su corazón hecho pedazos, al mismo tiempo que afirmó estar triste porque será su madre la que tendrá que vivir con el dolor de perder a su hija y a su esposo.

Texas, Honduras.- Después de 30 años de haber perdido a su hermana Selena, el cantante y productor AB Quintanilla volvió a experimentar el duelo con el fallecimiento de su padre Abraham , especialmente en el día de su cumpleaños.

De igual forma, compartió una fotografía de Abraham junto a su hermana Selena con el tema "La vida de un genio", canción que él escribió para su padre.

El mensaje íntegro de AB Quintanilla tras la muerte de su papá:

"Perder a “SELENA” hace 30 años sigue siendo para mí una lucha diaria... pero perder a mi papá se siente diferente... Me sentía seguro sabiendo que su amor y su guía siempre estaban disponibles cuando más los necesitaba, y ahora ya no podré contar con eso... Era un hombre duro, pero en este medio tienes que serlo. Eso fue algo que nos enseñó a “SELENA” y a mí desde el principio...

Hoy siento que mi corazón está hecho pedazos, en mil fragmentos... Siento tanta tristeza por mi mamá, que tiene que vivir con el dolor de haber perdido a su hija y a su esposo... La vida es tan injusta...

Hoy es mi cumpleaños y, a partir de ahora, esta fecha marcará para siempre algo trágico que ocurrió hoy... la pérdida de mi padre...

Gracias a todos los que han enviado sus condolencias... La canción “La Vida De Un Genio” la escribí para él cuando aún estaba con nosotros. Me alegra saber que pudo escucharla, y gracias a @jonseda por el honor de interpretarla...

Mi papá realmente fue un genio y lo extrañaré profundamente".