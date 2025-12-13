  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

¿Quién es Suzette Quintanilla, la hermana detrás del legado de Selena?

Suzette ha contribuido enormemente en visibilizar, mantener vigente e incrementar el legado de su hermana Selena en la cultura popular

  • Actualizado: 13 de diciembre de 2025 a las 12:00
¿Quién es Suzette Quintanilla, la hermana detrás del legado de Selena?
1 de 12

Suzette Quintanilla es la hermana mayor de la fallecida estrella del TexMex, Selena Quintanilla. Actualmente, es la persona encargada de hacer que el legado de su hermana, su música y su talento no se pierdan con el paso de los años.

Foto: Instagram/@suzettesyld
¿Quién es Suzette Quintanilla, la hermana detrás del legado de Selena?
2 de 12

Suzette nació el 29 de junio de 1967, en Corpus Christi, Texas. Es la segunda hija del matrimonio de Abraham y Marcela Quintanilla.

Foto: Instagram/@suzettesyld
¿Quién es Suzette Quintanilla, la hermana detrás del legado de Selena?
3 de 12

Por años, Suzette fue la baterista de la banda "Selena y Los Dinos", donde también estaba su hermana Selena como la cantante y su hermano A.B. Quintanilla en la guitarra.

Foto: Instagram/@suzettesyld
¿Quién es Suzette Quintanilla, la hermana detrás del legado de Selena?
4 de 12

Tras la muerte de Selena, el 31 de marzo de 1995, Suzette se hizo cargo de mantener vivo el legado, se convirtió, al igual que su padre, en productora de las series que hablan sobre su vida, además maneja la imagen como marca.

Foto: Instagram/@suzettesyld
¿Quién es Suzette Quintanilla, la hermana detrás del legado de Selena?
5 de 12

Suzette está casada con Guillermo "Bill" Arriaga desde 1993 y tienen un hijo. Pero trata de manejar su vida en privado.

Foto: Instagram/@suzettesyld
¿Quién es Suzette Quintanilla, la hermana detrás del legado de Selena?
6 de 12

Ha estado involucrada en la creación de la figura de cera de Selena para Madame Tussauds.

 Foto: Instagram/@suzettesyld
¿Quién es Suzette Quintanilla, la hermana detrás del legado de Selena?
7 de 12

Suzette es muy cercana a su hermano A.B. Quintanilla, quien, al igual que su padre, es un reconocido productor musical.

Foto: Instagram/@suzettesyld
¿Quién es Suzette Quintanilla, la hermana detrás del legado de Selena?
8 de 12

La familia Quintanilla ha vivido para mantener a Selena viva, por lo que incluso crearon la Fundación Selena, que ayuda a niños en riesgo.

Foto: Instagram/@suzettesyld
¿Quién es Suzette Quintanilla, la hermana detrás del legado de Selena?
9 de 12

Suzette mantiene una cercana relación con su cuñado, Chris Pérez, viudo de Selena. Ambos trabajan por mantener el legado de la cantante del TexMex.

Foto: Instagram/@suzettesyld
¿Quién es Suzette Quintanilla, la hermana detrás del legado de Selena?
10 de 12

Actualmente, dirige la marca Selena y organiza eventos en su honor, manteniendo su visibilidad en la cultura popular.

 Foto: Instagram/@suzettesyld
¿Quién es Suzette Quintanilla, la hermana detrás del legado de Selena?
11 de 12

También ha trabajado en proyectos como el Museo Selena en Corpus Christi, Texas, y fue productora ejecutiva de Selena: The Series (2020-2021) en Netflix.

 Foto: Instagram/@suzettesyld
¿Quién es Suzette Quintanilla, la hermana detrás del legado de Selena?
12 de 12

Suzette y su madre son muy cercanas, y ha sido una pieza fundamental en mantener unida a su familia tras la muerte de su hermana Selena.

 Foto: Instagram/@suzettesyld
Cargar más fotos