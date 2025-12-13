¿Quién es Suzette Quintanilla, la hermana detrás del legado de Selena?

Suzette Quintanilla es la hermana mayor de la fallecida estrella del TexMex, Selena Quintanilla. Actualmente, es la persona encargada de hacer que el legado de su hermana, su música y su talento no se pierdan con el paso de los años.
Suzette nació el 29 de junio de 1967, en Corpus Christi, Texas. Es la segunda hija del matrimonio de Abraham y Marcela Quintanilla.
Por años, Suzette fue la baterista de la banda "Selena y Los Dinos", donde también estaba su hermana Selena como la cantante y su hermano A.B. Quintanilla en la guitarra.
Tras la muerte de Selena, el 31 de marzo de 1995, Suzette se hizo cargo de mantener vivo el legado, se convirtió, al igual que su padre, en productora de las series que hablan sobre su vida, además maneja la imagen como marca.
Suzette está casada con Guillermo "Bill" Arriaga desde 1993 y tienen un hijo. Pero trata de manejar su vida en privado.
Ha estado involucrada en la creación de la figura de cera de Selena para Madame Tussauds.
Suzette es muy cercana a su hermano A.B. Quintanilla, quien, al igual que su padre, es un reconocido productor musical.
La familia Quintanilla ha vivido para mantener a Selena viva, por lo que incluso crearon la Fundación Selena, que ayuda a niños en riesgo.
Suzette mantiene una cercana relación con su cuñado, Chris Pérez, viudo de Selena. Ambos trabajan por mantener el legado de la cantante del TexMex.
Actualmente, dirige la marca Selena y organiza eventos en su honor, manteniendo su visibilidad en la cultura popular.
También ha trabajado en proyectos como el Museo Selena en Corpus Christi, Texas, y fue productora ejecutiva de Selena: The Series (2020-2021) en Netflix.
Suzette y su madre son muy cercanas, y ha sido una pieza fundamental en mantener unida a su familia tras la muerte de su hermana Selena.