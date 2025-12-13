  1. Inicio
¿Cuál fue el mensaje de A.B. Quintanilla tras la muerte de su padre, Abraham Quintanilla?

A.B. Quintanilla confirmó el fallecimiento de Abraham Quintanilla, padre de Selena, con un breve y emotivo mensaje publicado en redes sociales

  • Actualizado: 13 de diciembre de 2025 a las 10:53
1 de 10

A.B. Quintanilla informó la mañana de este 13 de diciembre sobre la muerte de su padre, Abraham Quintanilla, a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram. Aquí los detalles:

 Foto: Facebook| Abraham Quintanilla
2 de 10

El productor musical dio a conocer la noticia con un mensaje corto, acompañado de una fotografía, sin ofrecer mayores detalles.

 Foto: Facebook| Abraham Quintanilla
3 de 10

“Con el corazón lleno de tristeza les hago saber que mi padre falleció hoy”, escribió A.B. Quintanilla en sus redes sociales (Instagram, Facebook).

 Foto: captura de pantalla
4 de 10

El mensaje rápidamente generó reacciones y muestras de condolencias por parte de seguidores, artistas y figuras del ámbito musical.

 Foto: Facebook| Abraham Quintanilla
5 de 10

Hasta el momento, la familia Quintanilla no ha informado sobre las causas del fallecimiento ni sobre posibles problemas de salud previos.

 Foto: Facebook| Abraham Quintanilla
6 de 10

Este aspecto se mantuvo siempre en el ámbito privado por decisión familiar.

 Foto: Facebook| Abraham Quintanilla
7 de 10

Abraham Quintanilla fue una figura central en la vida y carrera artística de sus hijos, especialmente de Selena Quintanilla.

Foto: Facebook| Abraham Quintanilla
8 de 10

A lo largo de su vida, se desempeñó como músico, productor y mánager. En su juventud formó parte del grupo Los Dinos y años más tarde retomó la música al identificar el talento de sus hijos, creando la agrupación Selena y Los Dinos.

 Foto: Facebook| Abraham Quintanilla
9 de 10

Tras el asesinato de Selena en 1995, Abraham Quintanilla se dedicó a preservar y difundir el legado artístico de la cantante mediante producciones musicales, documentales y proyectos conmemorativos.

 Foto: Facebook| Abraham Quintanilla
10 de 10

Su fallecimiento marca el cierre de una etapa clave en la historia de la familia Quintanilla y de la música tex-mex.

 Foto: Facebook| Abraham Quintanilla
