¿Cuál fue el mensaje de A.B. Quintanilla tras la muerte de su padre, Abraham Quintanilla?

A.B. Quintanilla informó la mañana de este 13 de diciembre sobre la muerte de su padre, Abraham Quintanilla, a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram. Aquí los detalles:
El productor musical dio a conocer la noticia con un mensaje corto, acompañado de una fotografía, sin ofrecer mayores detalles.
“Con el corazón lleno de tristeza les hago saber que mi padre falleció hoy”, escribió A.B. Quintanilla en sus redes sociales (Instagram, Facebook).
El mensaje rápidamente generó reacciones y muestras de condolencias por parte de seguidores, artistas y figuras del ámbito musical.
Hasta el momento, la familia Quintanilla no ha informado sobre las causas del fallecimiento ni sobre posibles problemas de salud previos.
Este aspecto se mantuvo siempre en el ámbito privado por decisión familiar.
Abraham Quintanilla fue una figura central en la vida y carrera artística de sus hijos, especialmente de Selena Quintanilla.
A lo largo de su vida, se desempeñó como músico, productor y mánager. En su juventud formó parte del grupo Los Dinos y años más tarde retomó la música al identificar el talento de sus hijos, creando la agrupación Selena y Los Dinos.
Tras el asesinato de Selena en 1995, Abraham Quintanilla se dedicó a preservar y difundir el legado artístico de la cantante mediante producciones musicales, documentales y proyectos conmemorativos.
Su fallecimiento marca el cierre de una etapa clave en la historia de la familia Quintanilla y de la música tex-mex.