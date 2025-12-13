¿Quién es la familia Quintanilla y cuál es su legado en la música?

La muerte de Selena golpeó a la familia Quintanilla, pero esto no detuvo a su padre para contar su historia y mostrar la gran estrella que fue Selena. Después de su fallecimiento estuvo involucrado en cada desarrollo de álbumes, documentales y otras producciones que hablaban de Selena. Incluso fundó la Fundación Selena,​ una organización benéfica que ayuda a niños en crisis.