¿Quién es la familia Quintanilla y cuál es su legado en la música?

La música y el talento corre por la sangre de la familia Quintanilla, los padres de la famosa reina del TexMez, Selena. Aquí te contamos a qué se dedica cada uno de los integrantes de la famosa familia mexico-estadounidense.
Abraham Quintanilla (izquierda) era un cantante, compositor y productor. Abraham fue parte de la agrupación "Los Dinos", grabó 25 discos con la banda, pero para 1974 terminaron su carrera, después de haber sufrido de discriminación por ser de orígenes mexicano.
Abraham se casó con Marcela Samora, la pareja estuvo casada por más de 60 años. El originario de Corpus Christi, Texas, fue el artífice detrás de la carrera musical de Selena y de sus hermanos. Su esposa lo apoyó en todo momento.
A.B., Suzette y Selena fueron fruto del matrimonio de Abraham y Marcela. Fue el artista quien les enseñó la pasión por la música. Al descubrir el talento de sus hijos A.B. en la guitarra, Suzette en la batería y Selena con el canto, decidió formar el nuevo grupo "Selena y los Dinos".
Selena rápidamente se convirtió en una estrella en ascenso. Ganó premios Grammy y se volvió una estrella referente en el género TexMex. Selena fue asesinada el 31 de marzo de 1995 por la presidenta de su club de fans.
Tras la muerte de Selena, cada uno de los miembros de la familia Quintanilla se dedicó a sus propios negocios, pero siempre trabajaron junto en mantener vivo su legado.
Selena y Suzette tenían una estrecha relación, era la hermana mayor de la cantante. Era la baterista de la banda.
Suzette es la directora de la marca Selena y colabora en la organización de eventos en honor a su hermana. También ha trabajado en proyectos como el Museo Selena en Corpus Christi, Texas, y en la serie de Netflix que se basó en la vida de la cantante.
Suzette, Marcela y Selena eran muy unidas y estuvieron detrás de cada paso en el éxito de la carrera de la cantante.
A.B. Quintanilla estuvo detrás de muchas de las composiciones de las canciones de Selena, además se mantuvo en la industria musical. Después de la muerte de Selena formó los Kumbia Kings y Kumbia All Starz, logrando éxito en la música latina.
La familia Quintanilla trabajó, después del asesinato de Selena, por mantener vivo su legado. Además, son muy cercano y comparten con sus seguidores sobre su vida.
La muerte de Selena golpeó a la familia Quintanilla, pero esto no detuvo a su padre para contar su historia y mostrar la gran estrella que fue Selena. Después de su fallecimiento estuvo involucrado en cada desarrollo de álbumes, documentales y otras producciones que hablaban de Selena. Incluso fundó la Fundación Selena, una organización benéfica que ayuda a niños en crisis.