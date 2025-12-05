Jorge Ortiz de Pinedo dedica sentido mensaje a Eduardo Manzano tras su muerte

Ciudad de México, México.- El medio artístico mexicano despertó con la confirmación del fallecimiento de Eduardo Manzano, actor y comediante, a sus 87 años.
Esta noticia provocó una oleada inmediata de mensajes que intentaron encapsular décadas de trabajo y una presencia admirada entre colegas.
Lalo Manzano, el hijo del comediante, informó la mañana de este viernes, a través de redes sociales, la partida del actor con un mensaje que sintetizó el cariño hacia su padre.
“Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento”, escribió.
La reacción de Jorge Ortiz de Pinedo sobresalió por la cercanía que mantuvo con Eduardo Manzano en proyectos televisivos y teatrales. El productor recordó el momento de su muerte con estas palabras.
“Hoy, viernes 5 de diciembre, al minuto uno de la madrugada, dejó de existir nuestro querido Eduardo Manzano, el inolvidable Polivoz, quien con su gracia, talento y simpatía, nos hizo reír con sus imitaciones magistrales y con la creación de personajes inolvidables”, expresó.
En su mensaje también evocó la trayectoria del comediante, cuya participación en "Una familia de diez" consolidó una conexión especial con el público.
“Interpretó los últimos años de vida a don Arnoldo López Conejo, el abuelo en 'Una familia de diez'. Eduardo es, indiscutiblemente, un ícono de la Comedia Mexicana; en televisión, cine y teatro, fue y será siempre una figura que recordaremos con admiración, respeto y cariño, quien destacó desde sus inicios haciendo pareja con Enrique Cuenca", señaló.
El productor añadió un agradecimiento personal por la colaboración que compartieron durante más de una década.
“Compartí con él los últimos 15 años, en presentaciones teatrales, giras por toda la República, así como en el programa de televisión, donde todos sus compañeros estamos de luto y, desde luego, las emisiones de este fin de semana de Tu crees y una Familia de 10 estarán dedicadas, con mucho amor y cariño, para él”, dijo.
El proyecto más reciente de Manzano en pantalla fue precisamente "Una familia de diez", donde interpretó a Don Arnoldo, el padre de Plácido López (interpretado por Ortiz de Pinedo) a lo largo de 12 temporadas que sostuvieron su presencia constante ante nuevas generaciones de espectadores.