Jorge Ortiz de Pinedo dedica sentido mensaje a Eduardo Manzano tras su muerte

Ciudad de México, México.- El medio artístico mexicano despertó con la confirmación del fallecimiento de Eduardo Manzano, actor y comediante, a sus 87 años. Esta noticia provocó una oleada inmediata de mensajes que intentaron encapsular décadas de trabajo y una presencia admirada entre colegas. Lalo Manzano, el hijo del comediante, informó la mañana de este viernes, a través de redes sociales, la partida del actor con un mensaje que sintetizó el cariño hacia su padre. “Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento”, escribió.

La reacción de Jorge Ortiz de Pinedo sobresalió por la cercanía que mantuvo con Eduardo Manzano en proyectos televisivos y teatrales. El productor recordó el momento de su muerte con estas palabras. "Hoy, viernes 5 de diciembre, al minuto uno de la madrugada, dejó de existir nuestro querido Eduardo Manzano, el inolvidable Polivoz, quien con su gracia, talento y simpatía, nos hizo reír con sus imitaciones magistrales y con la creación de personajes inolvidables", expresó.