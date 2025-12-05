Muere Eduardo Manzano, actor de "Una familia de diez", a los 87 años

Eduardo Manzano murió ayer a los 87 años y su hijo Lalo Manzano confirmó hoy la noticia mediante un mensaje difundido en redes sociales, anuncio que se conoció de manera inmediata y resonó entre seguidores y colegas.
Su familia optó por comunicarlo con palabras que subrayaron la dimensión íntima del momento.
En su despedida, el vástago del actor escribió: “Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento”.
“Detrás de cada chiste había un trabajador incansable, detrás de cada aplauso había un ser humano que amaba profundamente lo que hacía, y detrás de cada sonrisa siempre hubo un padre que nos enseñó a reír incluso en los momentos más difíciles”, agregó.
"Gracias papito, por cada enseñanza y por haber hecho de nuestras vidas tu obra maestra. Hoy el mundo te aplaude de pie una vez más. Descansa en paz", concluyó el mensaje.
A mediados de este año, Manzano fue hospitalizado por complicaciones derivadas de una infección biliar registrada desde 2021.
En ese periodo circularon versiones sobre un deterioro grave, lo que llevó a su esposa Susana Parra a negar cualquier riesgo. “No es cierto. Qué chismosos. No se espanten, está bien mi esposo. Le regresó ese cuadro de infección. Ya lo habían tratado, pero con una sola bacteria que le quede le regresa la infección biliar; pero ya está bien, nunca ha perdido el apetito, ni la risa”.
El fallecimiento de Manzano ocurre tras una carrera que ocupó varias décadas y distintos formatos televisivos.
Alcanzó notoriedad en los años sesenta como parte de "Los Polivoces" junto a Enrique Cuenca, etapa que dejó personajes que permanecieron en la memoria colectiva.
Después desarrolló proyectos propios como "El show de Eduardo II" y participó en cintas que ampliaron su presencia pública.
En 2007 regresó a la pantalla con "Una familia de diez" mediante el personaje del abuelo Arnoldo López Conejo, papel que le permitió conectar con audiencias que no habían conocido su obra inicial. En 2009 retomó a figuras clásicas en "Hazme reír y serás millonario".
En su vida personal compartió una etapa con Lourdes Martínez, primera voz del trío Los Impala, con quien tuvo tres hijos.