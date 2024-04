Jorge Ortíz de Pinedo asegura que sus dos pulmones “están muy afectados”

”En mi caso tendrán que ser los dos (pulmones)”, dijo en una entrevista para “Hoy”. “A mí me sacaron un cáncer del pulmón izquierdo y otro del pulmón derecho, entonces mis dos pulmones están muy afectados”, agregó.

“Si Dios quiere en unos dos añitos que ya me haya yo repuesto, si es que me hicieron el trasplante de pulmón, me verán dar lata de nuevo”, finalizó el actor de “La escuelita VIP”.

Cabe mencionar, que por su estado de salud, el actor alterna su estancia entre la Ciudad de México, Miami y Acapulco por las favorables condiciones climáticas y de altitud.