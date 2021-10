Belinda pausa su carrera musical: ¿A qué se dedica ahora?

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Su talento, dedicación y pasión por lo que hace, han llevado a Belinda a convertirse en una de las cantantes más queridas y reconocidas tanto en México como en el ámbito internacional. Sin embargo, la también actriz ha decidido recientemente darle pausa a sus proyectos para aventurarse en áreas desconocidas.

A sus 29 años parece que tiene otras aspiraciones y está dispuesta a desarrollarlas en su máximo esplendor. Y no, no tiene nada que ver con el mundo de la moda o la belleza, en el que de igual forma ya ha incursionado como modelo y empresaria.

VEA: Gloria Estefan revela que fue abusada por un familiar a los 9 años

Se trata de una nueva experiencia que le quitará el protagonismo frente a las cámaras, pero que le dará todos los créditos detrás de ellas. ¿Ya adiviniste?

Así es. Belinda se ha estrenado como directora de su primer video musical, pero no de cualquier videoclip, sino nada más y nada menos que el de su prometido Christian Nodal. Orgullosos el uno del otro, confirmaron la noticia a través de sus redes sociales.

"Después de haber grabado muchos videoclips como protagonista, ahora me ha tocado dirigir por primera vez uno complicado, no solo por la evolución que ha sufrido el concepto del videoclip, sino por el género musical. Ha sido una experiencia muy interesante y divertida, he puesto mi corazón y pasión en ello", escribió la española junto a unas fotografías.

A lo que Nodal cariñosamente respondió: "Cielo eres la mejor directora que existe. No tienes idea cuánto admiro tus talentos, te amo. Gracias por entregarte de esa manera que solo tú puedes".

+¿Quién es el famoso joyero al que Belinda le debería más de 300 mil pesos?

Entre las fotos y videos que publicaron para hacer el anuncio, se destacó una grabación en la que Belinda da indicaciones a su futuro esposo, mientras él la escucha atentamente. Finalmente, sella la romántica escena dándole un tierno beso.

"Espero haber puesto un granito de arena en lo que para mí siempre han sido los videoclips: ARTE. Muchas gracias Nodal por confiar en mi visión para contar esta historia", concluyó el mensaje de la artista.





LEA ADEMÁS: Tu música es como "un carrito de hot dogs": René en polémica con J Balvi