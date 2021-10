Tu música es como "un carrito de hot dogs": René en polémica con J Balvin

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Luego de la controversia generada por el cantante J Balvin al expresar su inconformidad por el criterio de selección en las nominaciones hechas por los Latin Grammy, la ola de mensajes en su contra no se ha hecho esperar.

Y es que, luego de darse a conocer la lista de los artistas que serán galardonados este 18 de noviembre, el colombiano hizo público su descontento por la notable ausencia de cantantes de reguetón en la misma.

"Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto . Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan (a decir) que estoy dolido)", dijo Balvin a través de una publicación.

Sin embargo, cantantes de renombre como Yotuel y su pareja, la española Beatriz Luengo -nominados este año por su éxito 'Patria y Vida'- no dudaron en demostrar su indignación a las palabras del colombiano, mismas a las que se sumó el famoso rapero Residente.

"Si los Grammy no nos valoran, ¿por qué yo tengo 31 (premios) Grammy?", expresó René en un video difundido por IGVT.

Lo anterior responde a la campaña de 'boicot' que J Balvin había solicitado al público, recomendando no asistir al show de los premios. Algo a lo que René no encontró sentido alguno, considerando que era una falta de respeto para quienes sí estaban nominados.









"Por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas... C. Tangana, Rauw Alejandro, Akapellah, Nathy Peluso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, DJ Nelson, Jhay Cortez, Farina, Rafa Pabon, Youtuel, Beatriz Luengo, Myke Towers... O sea, ¿tú le vas a decir a Myke Towers, que posiblemente es su primera vez nominao', que no vaya a los Grammy, porque a ti te sale de los cojo...?", continúo diciendo el intérprete de 'Antes que el mundo se acabe'.



No obstante, lo que más le incomodó es que se atreviera a dar esas declaraciones, sabiendo que el gran Ruben Blades recibiría el homenaje de este año. Razón por la que no se midió para criticar la música de su compañero.

"Si quieres que te nominen tienes que dejar de hacer hot dogs y abrir un restaurante", sentenció el exitoso rapero.



Horas después de subir el video, el puertorriqueño decidió quitarlo y borrar todo rastro de él en sus redes. Empero, J Balvin tuvo el tiempo de mirarlo y hasta responderle de una forma muy peculiar: empujando un carrito de hot dogs y aseverando que respetaba su opinión.







