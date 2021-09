La agresiva reacción de Maluma con un fan que le tomó la mano

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Un video de Maluma siendo agresivo con un fanático que le tomó la mano en plena calle en Nueva York, Estados Unidos, se viralizó en las redes sociales.



Admiradores que se encontraban esperando al artista para sacarle una foto captaron el momento en que el colombiano reacciona asustado y de forma violenta al ver que uno de sus seguidores lo agarró de la muñeca.



En las imágenes se ve que el colombiano no se da cuenta de lo que está pasando, pero su guardaespaldas tomó el brazo de la persona -con camisa blanca- que estaba agarrando al cantante y lo jaló para que se alejara.



De inmediato, el intérprete de "Felices los 4" no dudó en defenderse y lanzó un golpe al brazo del hombre que lo tenía sujetado y lo vio con evidente molestia.

En el video se escucha que el fan de Maluma le pide disculpas en reiteradas ocasiones "Sorry, my friend", mientras lo sigue hasta su vehículo.

El cantante paisa, es tendencia en redes sociales por la forma en la que golpeó a uno de sus seguidores quien lo tenía tenía del brazo pidiendole una foto. Juzguen ustedes.#OasisMagazineCol #Noticias #Información pic.twitter.com/BLvhYDFtI5 — @OasisMagazineCOL (@OasisMagazineco) September 29, 2021

En las redes sociales muchos criticaron la acción del cantante, mientras que otros lo defendieron.



“Es Maluma y no soy muy fan de su música pero creo que es humano como todos y a nadie nos gustaría que un tipo llegue y nos agarre así"; “Hasta yo le aviento la mano su me aprieta así”; Bro, le está agarrando la muñeca fuerte. No digan ‘y quién es Maluma pa creerse’, que un extraño te agarre así, a ver cómo reaccionan”, fueron algunos de los comentarios.



Otros, por su parte dijeron: “No puedo con el payaso este, más soberbio, imposible”; “Se le cae la mano a la princesa”; “Eso les pasa por andar idolatrando a cualquiera, ni que fuera la gran cosa Maluma”.