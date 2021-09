Kate Middleton rinde homenaje a la princesa Diana en la premiere de James Bond

LONDRES, INGLATERRA.- 36 años después de que su suegra destacara con su belleza, elegancia y un vestido color plata en el estreno de una película del agente secreto, la futura reina de Inglaterra, Kate Middleton, se lució en la premiere de la nueva película de James Bond: "Sin tiempo para morir".



Desde su llegada a la familia Real, Middleton ha marcado tendencia en la moda, así como lo hizo en alguna ocasión la madre de su esposo.



La duquesa de Cambridge lució un diseño de Jenny Packham hecho a la medida. El creador del atuendo se inspiró en el mismo que usó Lady Di 30 años antes.



El vestido dorado tenía una capa larga y preciosos detalles en el centro. Como accesorios eligió a la marca O´Nitaa y utilizó el cabello recogido.

Kate brilló en la alfombra roja de James Bond. Foto: AP







Ambos vestidos tienen escote profundo, cintura ceñida, hombreras y colores brillantes.



Fue en 1985 la princesa Diana vistió un vestido color plata de diseñador Bruce Oldfield para el estreno de James Bond: A view to a Kill.