Christian Nodal a Belinda: Eres mi lugar seguro

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Los cantantes Christian Nodal y Belinda siguen derrochando las mieles de su amor en sus redes sociales, a cuatro meses de haber comenzado su relación tras su participación en La Voz Azteca.



Además de haber posado junto por primera vez para una revista y de hablar sobre lo enamorados que están uno del otro, el intérprete de "Adiós amor" publicó unas tiernas fotografías y dedicó un romántico mensaje en su cuenta de Twitter.



"El amor de mi vida, mi lugar seguro", escribió junto a las imágenes donde se les ve muy sonrientes y cariñosos.

Mire aquí: Christian Nodal se hace tatuaje por "amor" a Belinda







Durante la entrevista, que ofrecieron a la revista People, donde fueron considerados "La pareja del año", tanto Nodal como Belinda dejaron claro que están locos el uno por el otro como el primer día.



Durante la entrevista Belinda comentó: “Siempre he sido como muy cerrada con mi corazón. Siempre lo tengo en una caja con llave y, pues, nunca nadie había tenido (acceso a él). Por primera vez en mi vida lo estoy entregando”.

Vea aquí: Los 10 noviazgos más sonados de la cantante Belinda



Por su parte, el famoso artista manifestó: “A mí me gustaba demasiado. Al punto que me daban nervios espantosos (estar a su lado). Me daban hasta tics: me temblaba la boca, los ojos y no me atrevía a hablarle”.





Beli y Nodal comenzaron su noviazgo el 4 de agosto del 2020 y desde entonces no han dejado de compartir tiernos mensajes y hasta hicieron públicos los apodos que utilizan para llamarse cariñosamente (ratoncita y osito).